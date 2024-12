SEVENTEEN「消費期限」オリコン＆ビルボード週間シングル1位獲得

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■オリコンでは、海外アーティスト2024年度最高初週売上を記録!

SEVENTEENの日本4thシングル「消費期限」(11月27日発売)が、12月3日発表の最新オリコン週間シングルランキング(12月9日付)にて、初登場1位を獲得した。

これで、2020年4月13日付で自身初のシングル1位を獲得した「舞い落ちる花びら (Fallin’ Flower)」から4作連続、通算4作目の1位となった。

海外アーティストによる「シングル連続1位獲得作品数」記録は、東方神起、BTSと並ぶ歴代1位タイ。初週売上は41.8万枚で、海外アーティスト2024年度最高初週売上を記録している。(2024年度は2023年12月25日付よりスタート)

さらに「消費期限」は、12月4日公開(集計期間:11月25日~12月1日)のBillboard JAPAN週間シングルセールスチャート“Top Singles Sales”で、初週51万4,234枚を売り上げ首位を獲得した。

日本4thシングル「消費期限」は、ストリングスサウンドとギターサウンドが際立つバラード曲で、感情の「消費期限」に悩む気持ちを歌詞に表現したタイトル曲「消費期限」と、「Circles -Japanese ver.- 」と「MAESTRO -Japanese ver.-」の3曲を収録している。

SEVENTEENは現在、『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR』を開催中。米国ツアーは、10回にわたって完売を続けた。日本では、11月29日・30日の愛知・バンテリンドーム ナゴヤ公演から4都市10公演のドーム公演を開催中だ。また、今回のドームツアーに合わせて公演開催4都市の様々な施設やコンテンツとコラボレーションする「SEVENTEEN[RIGHT HERE] THE CITY」が実施される。

