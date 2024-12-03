HEY-SMITH主催フェス＜ハジマザ 2024＞をTwitchにて配信。Amazon Music限定でライブ音源も配信
10月26日、27日に大阪泉大津フェニックスにて開催されたHEY-SMITH主催＜OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024＞（以下ハジマザ）のライブ収録映像が、12月10日19時よりTwitchのAmazon Music Japanチャンネルにて配信されることが決定した。
総勢25組のアーティストが出演し、初の2日間ソールドアウトで迎えた今年の＜ハジマザ＞。アメリカツアーを経て「California」に新たな息吹が芽生え、これまでの9月開催を10月末に移し心地よい風の中で聴く「Summer Breeze」もいつもとは少し違う響きを持つ。音楽が好きな全員で歌う「Don’t worry my friend」。そして年内で一旦活動を休止する、かなすとまた必ず同じステージに立つことを誓う「Goodbye to say hello」に込めた想い。本気でやり続けた人たちへのアンセム「You Are The Best」。「パンクロックを人生で1度も疑ったことはない」と常々語る猪狩秀平（G, Vo）が、メンバー・参加アーティスト・そして超満員の観客とともに生み出した唯一無二のパフォーマンスの数々。そんな熱い2日間の模様を、HEY-SMITHメンバーとゲストアーティストがライブ映像を観ながら生トークで余すところなく振り返る。
配信情報
Amazon Music Japanチャンネル：https://www.twitch.tv/amazonmusicjp
・配信日時：12月10日(火)19:00〜予定
・番組出演予定：HEY-SMITH、TOSHI-LOW（BRAHMAN）、GEN （04 Limited Sazabys）、庵原将平（SHANK）、ヤマサキセイヤ（キュウソネコカミ）
MC：サバンナ高橋
・ライブ配信予定アーティスト（五十音順）：04 Limited Sazabys / Age Factory / BRAHMAN / coldrain / Crossfaith / dustbox / FOMARE / GOOD4NOTHING / HEY-SMITH / locofrank / Maki / ROTTENGRAFFTY / Saucy Dog / SHADOWS / SHANK / SiM / SUPER BEAVER / The BONEZ / The Bruce Lee Band / The Sucide Machines / キュウソネコカミ / ヤバイTシャツ屋さん
※配信アーティストについては予告なく変更となる場合があります。
ライブ音源配信
12月10日（火）0:00〜Amazon Music限定配信開始
https://music.amazon.co.jp/genres/2tN4ufKU
HEY-SMITH「OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024」
1.Living In My Skin
2.Say My Name
3.Not A TV Show
4.California
5.Rest In Punk
6.Be The One
7.Still Ska Punk
8.You Are The Best
9.I’m In Dream
10.Goodbye To Say Hello