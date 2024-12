10月26日、27日に大阪泉大津フェニックスにて開催されたHEY-SMITH主催<OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024>(以下ハジマザ)のライブ収録映像が、12月10日19時よりTwitchのAmazon Music Japanチャンネルにて配信されることが決定した。総勢25組のアーティストが出演し、初の2日間ソールドアウトで迎えた今年の<ハジマザ>。アメリカツアーを経て「California」に新たな息吹が芽生え、これまでの9月開催を10月末に移し心地よい風の中で聴く「Summer Breeze」もいつもとは少し違う響きを持つ。音楽が好きな全員で歌う「Don’t worry my friend」。そして年内で一旦活動を休止する、かなすとまた必ず同じステージに立つことを誓う「Goodbye to say hello」に込めた想い。本気でやり続けた人たちへのアンセム「You Are The Best」。「パンクロックを人生で1度も疑ったことはない」と常々語る猪狩秀平(G, Vo)が、メンバー・参加アーティスト・そして超満員の観客とともに生み出した唯一無二のパフォーマンスの数々。そんな熱い2日間の模様を、HEY-SMITHメンバーとゲストアーティストがライブ映像を観ながら生トークで余すところなく振り返る。

配信情報

【Amazon Music HEY SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024】

Amazon Music Japanチャンネル:https://www.twitch.tv/amazonmusicjp

・配信日時:12月10日(火)19:00〜予定

・番組出演予定:HEY-SMITH、TOSHI-LOW(BRAHMAN)、GEN (04 Limited Sazabys)、庵原将平(SHANK)、ヤマサキセイヤ(キュウソネコカミ)

MC:サバンナ高橋

・ライブ配信予定アーティスト(五十音順):04 Limited Sazabys / Age Factory / BRAHMAN / coldrain / Crossfaith / dustbox / FOMARE / GOOD4NOTHING / HEY-SMITH / locofrank / Maki / ROTTENGRAFFTY / Saucy Dog / SHADOWS / SHANK / SiM / SUPER BEAVER / The BONEZ / The Bruce Lee Band / The Sucide Machines / キュウソネコカミ / ヤバイTシャツ屋さん

※配信アーティストについては予告なく変更となる場合があります。

ライブ音源配信

【HEY-SMITH「OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024」Amazon Music限定配信】

12月10日(火)0:00〜Amazon Music限定配信開始

https://music.amazon.co.jp/genres/2tN4ufKU

HEY-SMITH「OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2024」

1.Living In My Skin

2.Say My Name

3.Not A TV Show

4.California

5.Rest In Punk

6.Be The One

7.Still Ska Punk

8.You Are The Best

9.I’m In Dream

10.Goodbye To Say Hello

また、フェス会場で即完売となった“ハジマザくん2024 Tシャツ”がAmazon限定オリジナルカラーで復刻し、Amazon Merch on Demandで12月3日から販売。さらに本配信を記念して、HEY-SMITHが本フェスで演奏したライブ音源10曲が、12月10日よりAmazon Music限定で配信されることも決定した。