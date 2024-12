セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年11月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』 Lぬいぐるみ “ズオウ”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 Lぬいぐるみ “ズオウ”

登場時期:2024年11月22日より順次

サイズ:全長約21×21×34cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「くまのプーさん」シリーズ『ズオウとヒイタチ』の楽曲に登場する、「ズオウ」がぬいぐるみになってセガプライズに登場。

ゾウのような生き物の「ズオウ」が、ミツバチになってハチミツを盗みに来るときの姿が再現されています☆

ゾウらしい特徴をしっかり捉えた長い鼻と大きな耳もポイント。

触角や羽、しま模様の体はミツバチの特徴を反映しています。

どこからともなくやってきて、「くまのプーさん」の好物を狙うような姿が特徴的。

ふっくら、ボリュームあるぬいぐるみなので、どこに飾っても目を引く存在です!

楽曲『ズオウとヒイタチ』に登場する「ズオウ」の特徴を捉えたぬいぐるみがセガプライズに登場。

セガプライズの『くまのプーさん』 Lぬいぐるみ “ズオウ”は、2024年11月22日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミツバチ姿のズオウ!セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』 Lぬいぐるみ appeared first on Dtimes.