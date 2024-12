ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年11月から全国のゲームセンターなどに順次展開される『それいけ!アンパンマン』グッズを紹介します!

セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズ

投入時期:2024年11月29日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年11月も、セガプライズから世代を問わず大人気の『それいけ!アンパンマン』グッズが続々登場!

かわいいぬいぐるみや寒い時期にぴったりのブランケットなど、全3種類がラインナップされます。

それいけ!アンパンマン ころふわ わいわいパーティぬいぐるみ

サイズ:全長約11×9×15cm

種類:全4種(アンパンマン、ドキンちゃん、しょくぱんまん、ホラーマン)

「アンパンマン」となかまたちがパーティを楽しんでいる姿をデザインした、ふわふわのぬいぐるみ。

パーティ用の三角帽子をかぶった、お座りポーズのプライズです。

それいけ!アンパンマン おとどけプレゼントぬいぐるみLL“アンパンマン”

サイズ:全長約23×40×21cm

種類:全1種(アンパンマン)

「アンパンマン」がプレゼントを運んでくれる姿がかわいい、大きなサイズのぬいぐるみ。

「アンパンマン」が持っているプレゼントボックスには、小さなおやつや小物などを入れることができます☆

それいけ!アンパンマン プレミアムふわふわパン屋さんブランケット

サイズ:全長約60×0.5×80cm

種類:全1種(アンパンマン)

折りたたむとパンの形になる、「アンパンマン」のふわふわなブランケット。

コック帽をかぶってポーズをきめる「アンパンマン」が大きくプリントされています。

お顔の部分にブランケットを収納できるので、おでかけ先での防寒具として持ち歩くのにも便利です!

抱っこしたくなるふわふわのぬいぐるみやあたたかいブランケットなどがラインナップ。

2024年11月から全国のゲームセンターなどにて順次展開される、セガプライズ『それいけ!アンパンマン』グッズの紹介でした☆

