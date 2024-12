ソニーストアに、「ディズニープリンセス」のデザインを刻印した限定デザインのワイヤレスステレオヘッドセットが登場。

さらに「ミッキー&フレンズ」を刻印したワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセットの新色”スモーキーピンク”も同時発売されます☆

ソニーストア「ディズニープリンセス」ワイヤレスステレオヘッドセット/「ミッキー&フレンズ」ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

注文受付開始日:2024年12月3日(火)

出荷開始日:2024年2月13日(金)より順次

販売店舗:ソニーのインターネット直販サイト「ソニーストア」、ソニーの直営店舗「ソニーストア 銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神」、全国のe-ソニーショップ

ソニーが展開する「ディズニーコレクション」シリーズに、「ディズニープリンセス」のデザインを刻印したソニーストア限定デザインのワイヤレスステレオヘッドセットが登場。

「WF-C510」と「WH-CH520」の2モデルがラインナップされます。

さらに、「ミッキー&フレンズ」のキャラクターを刻印したワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット「WF-1000XM5」と「WH-1000XM5」には、新色のスモーキーピンクが新たに仲間入りします☆

ワイヤレスステレオヘッドセット『WF-C510』「Disney プリンセス」モデル

価格:各11,900円(税込)

カラー:イエロー、ホワイト、ブルー、ブラック

刻印デザイン:アナ、エルサ、ラプンツェル、アリエル、ベル

ソニー史上最小サイズを実現したBluetooth対応密閉型完全ワイヤレスヘッドホン『WF-C510』のディズニープリンセスデザイン。

『アナと雪の女王』の「アナ」と「エルサ」、『塔の上のラプンツェル』の「ラプンツェル」、『リトル・マーメイド』の「アリエル」、『美女と野獣』の「ベル」デザインから1つを選べます。

本体のイヤホン部分の右側に「プリンセス」のシルエットを、左側にはそれぞれのストーリーに関連する「モチーフ」が刻印されます。

付属の充電ケースに刻印されるのは「プリンセス」の顔のシルエットと、プリンセスが身に着けるティアラのシルエット。

本体カラーはブルー、イエロー、ホワイト、ブラックの20パターンから組み合わることができます。

ワイヤレスステレオヘッドセット『WH-CH520』「Disney プリンセス」モデル

価格:各9,700円(税込)

カラー:ホワイト、ベージュ

刻印デザイン:アナ、エルサ、ラプンツェル、アリエル、ベル

音質や装着性、通話品質を向上したヘッドホン『WH-CH520』

独自の高音質技術DSEE(Digital Sound Enhancement Engine)搭載により、圧縮された音源をCD音質相当まで復元します。

ストリーミング再生やMP3、Bluetoothの伝送コーデックなどにより圧縮された音源を、広がりのあるいい音で再生し、低反撥ウレタンフォームのイヤーパッドを採用することで、柔らかく、耳当たりが良い快適な着け心地を備えています。

本体のヘッドホン部分は「アナ」「エルサ」「ラプンツェル」「アリエル」「ベル」から1デザイン、本体カラーはホワイト、ベージュの2色が用意され、計10パターンの組み合わせから選択可能。

ハウジング部分の右側に「プリンセス」の上半身の線画、左側には「プリンセスの名前」がアルファベット刻印されるのも嬉しいポイントです。

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット『WF-1000XM5』「Disney ミッキー&フレンズ」モデル

価格:各43,800円(税込)

カラー:プラチナシルバー、スモーキーピンク

世界最高クラス のノイズキャンセリング性能を備えたヘッドホン『WF-1000XM5』のディズニーデザインに、新色の”スモーキーピンク”が登場。

ヘッドホンには2種類の『WF-1000XM5』「Disney ミッキー&フレンズ」オリジナルデザインの組み合わせから1デザインが刻印されます。

1つ目の組み合わせは、ハウジング部分の右側に「ミッキーマウス」を、左側には「ミニーマウス」を刻印。

2つ目は、ハウジング部分の右側に「ミッキーマウス」を、左側にはミッキーマウスのシルエットを模した「ミツマルのアイコン」が刻印されます。

ヘッドホン部分と合わせたデザインが刻印された充電ケース付きです。

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット『WH-1000XM5』「Disney ミッキー&フレンズ」モデル

価格:各61,400円(税込)

カラー:ブラック、スモーキーピンク

世界最高クラスのノイズキャンセリング性能を備えたワイヤレスヘッドホン『WH-1000XM5』

ヘッドホンには3種類の「Disney ミッキー&フレンズ」オリジナルデザインの組み合わせから1デザインが刻印できます。

1つ目の組み合わせは、ハウジング部分の左側に「ミッキーマウス」を、右側には「ミニーマウス」をポップアート風に刻印。

2つ目は、ハウジング部分の左側に「ミッキーマウス」をアニメーション風に、右側には「ミッキーマウス」のシルエットを模した「ミツマルのアイコン」刻印です。

3つ目は、ハウジング部分の左側に「ミッキーマウス」をペンタッチ風に、右側には「ミッキーマウス」の名前を刻印することができます。

ソニーストア デザイン刻印に関する注意事項

・刻印は、保証の対象外になります。

・経年劣化により刻印部分が剥がれた場合は、保証の対象外となります。

・本体の修理により部品交換や同等機種との交換となった場合、当該交換品は刻印の無いものとなります。

・刻印作業のため一度商品を開梱します。刻印しないものと梱包状態が異なる場合があります。

・商品入荷後、刻印作業を実施するため、刻印しないものより配達までに日数がかかります。

・ハンドクリームなどの油脂を含むもので刻印部分に触れると変色する可能性があります。

・刻印サービス/刻印モデル/コラボモデルに関する注意事項の詳細は公式サイトを確認ください。

「ディズニープリンセス」と「ミッキー&フレンズ」を刻印したワイヤレスヘッドホン。

ディズニーデザインのワイヤレスステレオヘッドセットと「ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット」は、ソニーのインターネット直販サイト「ソニーストア」などにて予約受付中です☆

