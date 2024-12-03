腕が疲れにくいって大事。ロジクールのド定番トラックボールマウスが5千円台 #Amazonブラックフライデー
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2024年11月29日0時から12月6日23時59分まで｢Amazonブラックフライデー｣を開催中。
現在、手首が疲れないトラックボールワイヤレスマウス「M575S」や、8000dpi＆高速スクロールを備えた高性能マウス「MX MASTER3s」など、 Logicool（ロジクール） の各種定番マウスがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2024年12月3日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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手首が疲れないロジクールのトラックボールワイヤレスマウスが各種特価中！ 26%オフ、30%オフも！
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Source:｢Amazonブラックフライデー｣