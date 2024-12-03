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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2024年11月29日0時から12月6日23時59分まで｢Amazonブラックフライデー｣を開催中。

現在、手首が疲れないトラックボールワイヤレスマウス「M575S」や、8000dpi＆高速スクロールを備えた高性能マウス「MX MASTER3s」など、 Logicool（ロジクール） の各種定番マウスがお得に登場しています。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大12％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

なお、以下の表示価格は2024年12月3日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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手首が疲れないロジクールのトラックボールワイヤレスマウスが各種特価中！ 26%オフ、30%オフも！

【Amazon.co.jp限定】ロジクール ワイヤレスマウス トラックボール 無線 M575S Bluetooth Unifying 5ボタン windows mac iPad 電池寿命最大24ケ月 M575 ブラック 国内正規品 5,180円 （30%オフ） Amazonで購入する PR PR

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス MXTB2d MX ERGO S Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome Android トラックボールマウス マウス グラファイト 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き 15,130円 （15%オフ） Amazonで購入する PR PR

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレス トラックボール MX ERGO MXTB1d Bluetooth Unifying 無線 8ボタン 高速充電式 windows mac iPad OS Chrome マウス 国内正規品 [ Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き ] 12,980円 （26%オフ） Amazonで購入する PR PR

ワイヤレスマウスが大量にセール対象！ 8000dpi＆高速スクロールを備えた高性能マウス「MX MASTER3s」が17％オフ

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール MX MASTER3s アドバンスド ワイヤレス マウス 静音 MX2300GRd Logi Bolt Bluetooth Unifying非対応 8000dpi 高速スクロールホイール USB-C 充電式 無線 MX2300 グラファイト 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き 13,980円 （17%オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレスマウス M240GRd Silent Bluetooth マウス グラファイト 無線 ワイヤレス 小型 左右対称 logi bolt windows mac iPad OS Chrome Android M240 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き 1,760円 （16%オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】ロジクール SEB-M705 ワイヤレスマウス 無線 Unifying 7ボタン 高速スクロール 電池寿命最大36ケ月 ワイヤレス マウス ブラック windows mac chrome 国内正規品 4,190円 （21%オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】 Logicool ロジクール Signature M550MBKs ワイヤレスマウス 静音 Bluetooth レギュラー ブラック 無線 Logi Bolt Unifying非対応 windows mac iPad Android Chrome OS スクロールホイール M550 国内正規品 3,360円 （16%オフ） Amazonで見る PR PR

Logicool Signature M750MGR ワイヤレスマウス 静音 レギュラー グラファイト ワイヤレス マウス 無線 Bluetooth Logi Bolt Unifying非対応 windows mac iPad Android Chrome OS スクロールホイール 無線マウス 静音マウス M750 国内正規品 4,742円 （10%オフ） Amazonで見る PR PR

ロジクール MX ANYWHERE 3S MX1800GR 静音 マウス Bluetooth Logi Bolt Unifying非対応 コンパクト Smart Actions 対応 高速スクロールホイール 充電式 ワイヤレスマウス 無線 Windows Mac Chrome iPad OS Android グラファイト 国内正規品 12,600円 （9%オフ） Amazonで見る PR PR

シビアなコントロールが求められるゲーミングマウスも特価中！ 「PRO X SUPERLIGHT 2 DEX」が18％オフ！

【Amazon.co.jp限定】 Logicool G 8000Hz 右手 PRO X SUPERLIGHT 2 DEX 44K DPI 8K ポーリングレート ワイヤレス ゲーミングマウス GPROXSL-WLDEXBKd エルゴノミクス 軽量 60g LIGHTFORCE ハイブリッドスイッチ LIGHTSPEED USB Type-C 充電 国内正規品※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き 19,980円 （18%オフ） Amazonで見る PR PR

Logicool G ゲーミングマウス G502 X LIGHTSPEED ワイヤレス マウス G502XWL-CRBK LIGHTFORCE ハイブリッドスイッチ HERO 25K センサー 13個プログラムボタン USB Type-C 充電 POWERPLAY 対応 G502X ブラック PC windows mac 国内正規品 【 ファイナルファンタジー XIV 推奨モデル 】 15,818円 （18%オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】 Logicool G PRO LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング マウス G-PPD-002WLrd ゲーミングマウス 軽量 80g HERO 25Kセンサー 充電 POWERPLAY 対応 ゲーム 充電 無線 左右対称 FPS PC windows mac ブラック 国内正規品 ※Amazon限定の壁紙ダウンロード付き 11,100円 （16%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞ロジクールのセール対象商品一覧を見る

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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Source:｢Amazonブラックフライデー｣