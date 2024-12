愛犬と旅する電動バイク！ウィズ「Doggie」

ウィズを運営する向井夫妻が「愛犬と旅する」をテーマに開発・改良を重ねた、小型〜中型犬の搭乗を可能とする電動バイクDoggie(ドギー)(600W/原付一種)は、「CAMPFIRE」でのクラウドファンディングで、達成率1,489%を達成し初回ロットを完売しました。

ウィズ「Doggie」

定価 :200,000円(税込220,000円)

登録区分 :原付一種(600W)

公道走行 :可能 ヘルメット必須 歩道の走行不可

定格出力 :600W

最大出力 :1000W

バッテリー :48V 15AH リチウムイオンバッテリー

航続距離 :約40km

制御装置 :前後ディスクブレーキ

F/サスペンション:テレスコピック式

R/サスペンション:ツインサスペンション

F/タイヤ :12×3.0 8インチ

R/タイヤ :12×3.0 8インチ

駆動方式 :後輪駆動

充電速度 :7.5時間 2AH

車体サイズ :全長1330×全高980×全幅540mm

折り畳みサイズ :全長1330×全高720×全幅540mm

シート高 :675〜770mm

本体重量 :約40kg

バッテリー重量 :5.2kg 脱着可能

先着100台限定で一般受注を開始しました。

車両のお届けは2025年2月中旬〜4月中旬にかけて順次行う予定です。

【「ちょっとそこまで」を楽しく快適に】

車を出すまでもない、「ちょっとそこまで」を実現する電動バイクDoggieがあれば、あなたと愛犬の日常はもっと楽しくなるはず!天気の良い昼下がり。

愛犬を乗せて気軽に旅に出よう。

愛犬と旅する電動バイク「Doggie」一般受注開始

「ちょっとそこまで」を楽しく快適に

【軽自動車でも2台の積載が可能】

バイクで行くには少し遠い場所でも…

車重40kg。

ハンドルの折り畳みも可能なDoggie(ドギー)なら軽自動車でも2台同時積載が可能。

大好きな奥様と愛犬を連れて、大自然のプチツーリングを楽しもう!

【電動バイクの燃費(電費)の良さを実感】

都会のドッグラン公園でも「駐輪」スペースが利用できる為、毎回掛かるパーキング料金の負担も最小限に。

また、注目すべきは電動バイクの燃費(電費)の良さ。

1回7.5時間の充電で40kmの航続が可能。

毎日40km乗っても、月に750円。

ガソリン代の高騰が続く昨今。

電動バイクでお得に移動しましょう。

【安心の品質管理】

WITH MOTOは「笑顔になるトライク・APtrikes125」の販売店としても精力的に活動しており「乗り物」に対する対応力には自信があります。

「愛犬と旅する電動バイクDoggie(ドギー)」にも様々な工夫・改良を施し、より乗りやすく、より楽しめるバイクに育てリリースを開始します。

電動バイクの燃費(電費)の良さを実感

●日本総輸入販売元:ウィズ株式会社

〒532-0031 大阪府大阪市淀川区加島3-3-16

https://withmoto.com

●実車確認・問い合わせ先:ウィズ株式会社

〒532-0031 大阪府大阪市淀川区加島3-3-16

TEL : 06-6300-7422

FAX : 06-6300-7472

MAIL: info@withmoto.com

定休日/水曜日、祝日

営業時間/日曜・月曜 10:00〜18:00

【Doggie】 https://doggie.official.ec/

【WITH MOTO】 https://withmoto.com

