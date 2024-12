経営課題解決を目的にした戦略ガイド！Contentserv「製造業の重要課題を乗り越え、LTVを向上させるために」

Contentservは、BtoB製造業の経営課題解決の一助となることを目的にした戦略ガイド「製造業の重要課題を乗り越え、LTVを向上させるために」を無料公開しました。

Contentservは、BtoB製造業の経営課題解決の一助となることを目的にした戦略ガイド「製造業の重要課題を乗り越え、LTVを向上させるために」を無料公開。

■戦略ガイド「製造業の重要課題を乗り越え、LTVを向上させるために」概要

「製造業の重要課題を乗り越え、LTVを向上させるための戦略」について、データに基づき徹底解説した資料です。

<この資料でわかること>

● 製造業におけるBtoBコマース導入の動機と実行課題について

● 製造業のグローバル展開における商品情報連携の課題と影響について

● 製造業におけるアフターサービスの重要性について

● 製造業における商品情報管理(PIM)システムの活用について

<こんな方におすすめ>

● デジタル化やグローバル展開に取り組む中で、業務改善や売上向上を目指している製造業の経営者様

● BtoBコマースを推進したいが、課題(データ連携や情報提供)に直面している製造業のマーケティング担当者様

● 商品情報の管理や効率化、アフターサービスの強化に関心のある製造業の管理職の方

● 顧客体験の向上を目指し、商品情報の活用やコンテンツ戦略を模索している製造業の営業担当者様

● 海外拠点との情報連携や商品情報のローカライズに課題を抱えている製造業の方

● サービス提供の属人化や部門間連携に課題を感じ、LTV向上に向けた改善を模索している製造業の方

■解説ガイド目次

Chapter-1:BtoBコマースの必要性と課題

Chapter-2:グローバル展開における情報連携の課題

Chapter-3:アフターサービスはLTV向上の鍵

Chapter-4:LTV最大化に向けて何をするべきか

Chapter-5:LTV最大化を支援するContentserv 統合型PIMソリューション

■商品情報管理(PIM)クラウドプロバイダー、Contentservとは

Contentservは、商品情報管理に必要なすべての機能を統合プラットフォームとして提供することで、分断された商品情報によるビジネスの課題を解決します。

AIを搭載したプラットフォームによって、マスターデータの管理、販売コンテンツの生成から広告配信、販売チャネルへの連携、売上分析までの一連のプロセスを一元管理することができます。

Contentservは、89カ国1,500社超に導入され、マーケティングや営業、アフターサービス等、さまざまな部門で利用されています。

また、PIMソリューションの分野でForresterなどの第三者調査会社、ITプロフェッショナル、テクノロジーリーダーの団体から高い評価を受けており、その評価は「Gartner Peer Insights」にもつながっています。

■PIM 101 無償マスタークラス 〜商品データを活用したマーケティング戦略を成功させるために知っておくべき3つの常識〜

Contentservは、デジタル化推進に役立つPIMの基礎知識を学べるマスタークラスを提供しています。

このシリーズは3回(各回30分)で構成され、PIMに関する3つの主要な考え方と方法論を解説します。

