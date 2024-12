東急エージェンシーは、AIによる広告意匠審査システム「T-AIチェック」*1を開発、東急OOHの広告審査過程に導入しました。

東急エージェンシー「T-AIチェック」

AI広告意匠審査システム「T-AIチェック」は、AIにより広告素材の画像認識を行い、文字だけでなく写真・イラスト要素を、法令・広告掲出規則に照らし合わせ、懸念事項の有無を抽出します。

これまでは「人」による複数のプロセスで確認を行っていました。

AI広告意匠審査システム「T-AIチェック」を導入することにより、AIによる回答内容をセカンドオピニオンとして活用でき、「人」による最終的な判断を早期に精度高く行うことができます。

また、AI広告意匠審査システム「T-AIチェック」は、セキュリティの担保された環境下で構築されており、発表前の広告素材も安全に取り扱うことができます。

審査内容の一貫性を担保し、審査回答のスピードアップの実現により、東急OOHの品質向上につなげ、お客さまの東急OOHメディアへの出稿ニーズにおこたえします。

同社では、コンプライアンスを踏まえたリスクの低減を行うことで、お客さまのコミュニケーション活動の一層の価値向上に貢献していきます。

なお広告表現の適切性を評価するニーズをお持ちのメディアオーナーさまやクリエイティブエージェンシーさまなどへ向けた「T-AIチェック」のサービス提供についても、今後検討を進めていきます。

*1 商標登録出願中

