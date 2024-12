BIGLOBEは、国内・海外旅行情報、宿・ホテル予約サイト「BIGLOBE旅行(注1)」において「年末年始・冬休み国内旅行特集 2024-2025」を公開中です。

BIGLOBE「年末年始・冬休み国内旅行特集 2024-2025」

BIGLOBEは、国内・海外旅行情報、宿・ホテル予約サイト「BIGLOBE旅行(注1)」において「年末年始・冬休み国内旅行特集 2024-2025」を公開中。

この特集は年末年始や冬休みの旅行計画をサポートし、利用者の多様なニーズに応じた宿泊先を紹介しています。

1. エリア別人気ランキング

北海道から九州・沖縄までの9つのエリアにおいて、年末年始に人気の宿泊施設を検索できます。

2. テーマ別検索

初日の出スポットや露天風呂付き客室、テーマパーク周辺など、テーマに応じた宿泊施設の検索が可能です。

3. お得なプラン

タイムセールやクーポン付きプランなど、お得な宿泊プランが多数揃っています。

4. 同行者別プラン

家族旅行やカップル旅行、一人旅など、同行者に合わせた最適な宿泊プランを提案します。

5. 年末年始のイベント情報

冬のイルミネーションやカウントダウンイベントなど、おすすめの年末年始イベント情報を提供します。

なお、事前に最新情報を確認してください。

6. キーワードから探す

希望する条件や要望に合わせて、キーワードを用いた検索が可能です。

特集ページでは、2024年12月21日から2025年1月13日までのカレンダーを利用して、日付や予算に応じた空室情報を確認できます。

なお、BIGLOBE旅行では「宿みっけ」サービスを提供しています。

希望の宿泊条件を登録すると、予約済みのプランよりも安い条件が出るたびに通知が届き、キャンセル待ち情報も受け取ることができます。

「宿みっけ」に希望の宿泊施設を事前に登録しておくことで、よりお得なプランが見つかる可能性があります。

(注1)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post エリア・テーマ別などで選べる人気宿泊施設を紹介!BIGLOBE「年末年始・冬休み国内旅行特集 2024-2025」 appeared first on Dtimes.