【モンスターハンターワイルズ】2025年2月28日 発売予定9月25日 予約開始価格: 通常版 9,900円 デラックスエディション 11,900円 プレミアムデラックスエディション 13,900円

カプコンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用ハンティングアクション「モンスターハンターワイルズ」に登場するモンスター「リオレイア」の映像を公開した。

「リオレイア」は「モンスターハンター」シリーズに登場する飛竜種のモンスター。公式Xで公開された映像では卵を守る姿が描かれ、卵を狙うハンターを発見し、襲い掛かる描写も確認できる。

Psst, hunters, just a reminder of the reveal of a returning monster from NYCC!



The iconic Queen of the Land, Rathian, is back in all her majesty in Monster Hunter Wilds! #MHWilds pic.twitter.com/hRSj6x23ee