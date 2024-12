【「プレイステーション」デザイン雑貨】12月3日 発売

ブルーミング中西は、「PlayStation Official License」シリーズ製品の新商品を12月3日に発売した。

今回発売した製品は「どこでもいっしょ」、「サルゲッチュ」、「The Last of Us」、「ASTRO BOT」の4作品と「PlayStation」マークをデザインした雑貨。作品の世界観を再現しつつ、性別を問わず使用しやすいデザインだという。

マイクロファイバーハンカチ(880円)

マイクロファイバーと綿素材のダブルフェース製品。表面はメガネやスマホなどのクリーナー、背面はタオルとして使用できる。サイズは約200mm四方

マイクロファイバーハンカチ

タオルハンカチ(880円)

作品デザインをアップリケにしたタオルハンカチ。サイズは約230mm四方。

タオルハンカチ

クリーナーミトン(1,320円)

スマートフォンやPCなどの汚れを拭き取れるミトン型のクリーナー。サイズは約240×120mm。

クリーナーミトン

マルチポーチ(2,750円)

ケーブルなどを収納できるポーチ。サイズは約120×170×30mm。

マルチポーチ

トートバッグ(3,300円)

グレーの生地が光を反射する、キャラクターやアイコンが描かれたトートバッグ。サイズは約265×270×130mm。

トートバッグ

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc.

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment LLC.

“PlayStation Family Mark”, “PlayStation”, Doko Demo Issyo and Ape Escape are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

ASTRO BOT is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

The Last of Us is a trademark of Sony Interactive Entertainment.