＜個人投資家の予想＞ 12月03日 13時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4445) リビンＴ 東証グロース
(277A) グロービング 東証グロース
(3559) ＰバンＣＯＭ 東証スタンダード
(6707) サンケン 東証プライム
(1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6752) パナＨＤ 東証プライム
(6727) ワコム 東証プライム
(4829) 日エンター 東証スタンダード
(9376) ユーラシア 東証スタンダード
(4310) ドリームＩ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4445) リビンＴ 東証グロース
(277A) グロービング 東証グロース
(3559) ＰバンＣＯＭ 東証スタンダード
(6707) サンケン 東証プライム
(1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6752) パナＨＤ 東証プライム
(6727) ワコム 東証プライム
(4829) 日エンター 東証スタンダード
(9376) ユーラシア 東証スタンダード
(4310) ドリームＩ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS