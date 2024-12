予算や希望に合った商品を選べる！東京都麺類協同組合「年越しそば事前予約サイト」

東京都麺類協同組合は、東京都中小企業団体中央会より特別支援「デジタル技術を活用した販売力強化プロジェクト」の業務委託を受け、そば店自家製の「お持ち帰り用年越しそば」をWEB上から予約できる「年越しそば事前予約サイト」を11月28日(木)に開設しました。

東京都麺類協同組合「年越しそば事前予約サイト」

開設日時 : 11月28日(木) 17:00

運営・企画: ミカソル

■サイトの特徴

1. 利便性の向上

お客様は自宅や外出先からでも、インターネットを通じてお持ち帰りの年越しそばの販売情報を簡単に確認することができます。

店舗の場所や営業時間、メニューや価格などの情報にいつでもアクセスできるため、買い物の計画や予約をしやすくなります。

2. 事前情報の取得

利用者は事前にWEBで店舗の情報を収集し、メニューや料金などを確認することができます。

これにより、店舗へ行く前に予算や希望に合った商品を選ぶことができ、買い物の効率が向上します。

3. 待ち時間の削減

事前予約をすることで、店舗での待ち時間を短縮し、スムーズな買い物体験を実現します。

(1) サイトよりエリア選択→そば店選択の順に進みます。

(2) そば店の個別ページより商品を選択します。

情報を入力し予約申し込みとなります。

(3) 12月31日に予約したそば店に行き、商品と引き換えに支払です。

