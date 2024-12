大阪・梅田のファッションビル「HEP FIVE」が、誕生50周年を迎えた「ハローキティ」とコラボレーション!

HEP FIVE限定グッズのプレゼントやオリジナルフォトスポットも登場するクリスマスフェア「HELLO HEP Xmas」が開催されます☆

HEP FIVE「ハローキティ」コラボ「HELLO HEP Xmas」

開催期間:2024年12月6日(金)〜25日(水)

開催場所:大阪・梅田「HEP FIVE」館内

赤い観覧車でお馴染みの⼤阪・梅⽥のファッションビル「HEP FIVE」が、サンリオのキャラクターで2024年に誕生50周年を迎えた「ハローキティ」とコラボし、クリスマスフェア「HELLO HEP Xmas」を開催!

フェア期間中、「ハローキティ」とコラボした様々なイベントやプレゼント企画が展開されます。

12月15日(日)には、サンタ姿の「ハローキティ」がHEP FIVEに来館し、一緒に写真が撮れる撮影会を実施。

ほかにも、 オリジナルクリスマスカードが貰えるピールオフイベントや豪華賞品が当たる抽選会、1F エントランスアトリウムや7F TAMLOにて「ハローキティ」と一緒にかわいい写真が撮れるフォトスポット設置など、クリスマスのワクワクが詰まった企画が盛りだくさんです☆

オリジナルステッカープレゼント

期間:2024年12月6日(金)〜12月8日(日)

場所:各店舗 レジにてお渡し ※なくなり次第終了

期間中、HEP FIVE各店舗で買い物や飲食を楽しむと、会計時にレジにて「オリジナルステッカー」全5種類からいずれか1枚がもらえます。

HEP FIVEシンボルの観覧車や赤いクジラと「ハローキティ」がコラボした、かわいいアートが使用されています。

※金額不問

※ステッカーのデザインは全5種です。デザインの指定はできません。

※一部対象外店舗があります

オリジナルクリスマスカードがもらえるピールオフ企画

開催日:2024年12月7日(土)・12月8日(日)

時間:第一部 13:00〜/第二部 15:00〜/第三部 17:00〜

※先着順

※各回につきおひとり様1枚まで

※各回なくなり次第終了

場所:1F エントランスアトリウム

参加条件:参加無料

赤いリボンの観覧車のイラストが入ったオリジナルクリスマスカードがもらえます。

イベントのメインビジュアルを使用した、「ハローキティ」デザインのクリスマスカードです。

クリスマス抽選会

開催日:2024年12月21日(土)・12月22日(日)

時間:各日 11:00〜18:00

※賞品なくなり次第終了

場所:1F エントランスアトリウム

豪華賞品や「ハローキティ」のオリジナルグッズが当たるクリスマス抽選会を実施。

クリスマスフェア期間中、HEP FIVE各店舗での購入レシート3,000円(税込・合算可)ごとに1回、1人最大5回まで参加できる抽選会です。

※レシートが発行されない店舗は対象外です

※済印が押されたレシートは使用できません

サンタ姿のハローキティがあそびにくる!撮影会

開催日:2024年12月15日(日)

時間:第1部 13:00〜/第2部 15:00〜/第3部 17:00〜

場所:1F エントランスアトリウム

参加人数:先着90組(1組最大2名まで)

サンタ姿の「ハローキティ」と一緒に記念写真が撮れる撮影会を実施。

当日11:00よりHEP FIVE正面入口横にて、各店舗での購入2,000円以上(税込・合算可) のレシート提示された、 先着90組の方にイベント参加券1枚が配布されます。

※イベント参加券1枚につき2名まで参加可能です

※参加券の交換は、1名(1組)1日1回限りです

※参加時間を選び、参加券を配布。各回先着30組とし、各回埋まり次第配布終了

※レシートが発行されない店舗は対象外です

※撮影は持参したカメラで行います

オリジナルフォトスポット

開催日:2024年12月6日(金)〜12月25日(水)

場所:1F エントランスアトリウム

1F エントランスアトリウムに「ハローキティ」とのコラボフォトスポットを設置。

「ハローキティ」のお部屋をイメージしたカワイイ空間で、来館者は誰でも自由に写真を撮ることができます☆

7F「TAMLO」フロア内装飾

開催日:2024年12月6日(金)〜12月25日(水)

場所:7F TAMLO

HEP FIVEのフードフロア「TAMLO」が「ハローキティ」の世界に染まります!

友達と自撮りしたくなること間違いなしのミラーフォトスポットなど、各所にかわいい「ハローキティ」が装飾されます。

楽曲「ハローキティ」が流れる館内放送

開催日:2024年12月6日(金)〜12月25日(水)

誰もが一度は聞いたことがあるかもしれない、楽曲「ハローキティ」が1時間に1度、館内放送で流れます。

HELLO KITTY×HEP FIVE 観覧車特別チケット

開催日:2024年12月6日(金)〜12月25日(水)

時間:各日11:00〜22:45(最終搭乗時間)

場所:HEP FIVE 7F

期間中、「ハローキティ」とコラボした特別デザインの観覧車チケットを発行。

イベントの来場記念にぴったりなアートが使用されています。

※コラボデザインチケットはなくなり次第終了

※混雑状況により最終搭乗時間が早まる場合があります

※ゴンドラのラッピングはありません

Sポイント 5倍ポイントアップキャンペーン

開催期間:12月13日(金)〜12月16日(月)

期間中、阪急阪神おでかけカードなどのSポイント対象カード・アプリなどを提示すると、110円(税込)ごとに通常1ポイントのところ、5ポイントにアップ!

お得にポイントがたまります。

装飾やフォトスポットなど、クリスマスを楽しむハローキティが盛りだくさんのコラボイベント!

大阪・梅田のファッションビル「HEP FIVE」の、「ハローキティ」コラボしたクリスマスフェア「HELLO HEP Xmas」は、2024年12月6日(金)から12月25日(水)までの開催です。

※画像はすべてイメージです

※イベントは予告なく中止・変更する場合があります

