長時間正しい姿勢をキープ！MAXWIN　低反発ネックパット『K-CSU11-G』

MAXWINは、首をリラックスできるように支えてくれる低反発ネックパット『K-CSU11-G』を販売中です。

MAXWIN 低反発ネックパット『K-CSU11-G』

素材 :ポリエステル100%(表面)、低反発ウレタン(中材)

サイズ:約26×14×19cm

カラー:グレー

『首をリラックスできるように支えてくれる低反発ネックパット』

◆仕事へ、旅行へ、帰省にも!ドライブ好きな人に!

長時間運転時、首にかかる衝撃や振動をクッションで分散し、体への負担を軽減してくれます。

仕事や旅行、帰省時の長距離ドライブも楽しい時間に変わります。

◆高密度ウレタン素材を採用

高密度ウレタンを採用することで、体圧分散による運転中の首こりや肩こりが発生しにくいです。

低反発素材が首をやわらかくサポートして体へのストレスを軽減し続けます。

スポーツシートのようなホールド感

◆首のラインにそったフィット形状で、後頭部をしっかりサポート

クッションは衝撃から体を守るだけではなく、左右から自然に包み込んで支持する構造で、長時間の正しい姿勢キープができ、視線も安定して安全運転につながります。

一体型スポーツシートのようなホールド感があります!

◆吸汗性と速乾性に優れた立体設計のメッシュカバー

立体設計のメッシュカバーで、吸収した汗も素早く蒸散させ、常にサラッとドライな感触を保ちやすいです。

夏場でも蒸れにくく、長時間の運転もここちよい感触が持続します。

吸汗性と速乾性に優れ得たメッシュカバー

◆取付カンタン

クッション裏面のベルトでヘッドレストに固定して取付完了。

特別な工具等は一切必要ありません。

◆カバーは水洗い可能

カバーは取り外して水洗い可能なので常に清潔な状態をキープできます。

サイズ仕様

