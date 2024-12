高松建設の高松孝年が訪問！ROY「インドネシアの建築研修センター」

ROYが運営するインドネシアの建築研修センターに、高松建設の代表取締役社長である高松孝年らが2024年10月19日に訪問し、現地で進められている技能実習生育成の取り組みを評価しました。

ROYが運営するインドネシアの建築研修センターに、高松建設の代表取締役社長である高松孝年らが2024年10月19日に訪問し、現地で進められている技能実習生育成の取り組みを評価。

現地の研修生たちとの交流を通じ、日本の建設業界における人材不足解消に向けたグローバルな連携の重要性が改めて認識されました。

※「高」の正式表記はハシゴダカ

ROYは、2024年4月に日本とインドネシア間の技能連携を目的に、インドネシアでの建築技能実習生を育成する研修センターを設立。

日本国内での建設業界の人手不足を受け、技能実習生が重要な役割を担う中、今回の視察は高松孝年氏が同社の取り組みに共感し実現しました。

視察当日は研修センターの各施設や実際の教育プログラムが紹介され、高松孝年氏から研修生たちに向けて「皆さんが日本で活躍する日を楽しみにしています。努力を続けてください」との激励メッセージが送られました。

視察団の一行は、現地の建築技術の習得意欲や研修生たちの真摯な姿勢に感銘を受け、未来の日本とインドネシアの技術交流の可能性に大きな期待を寄せています。

研修生に向けて激励のメッセージを送る高松孝年氏(写真左)

建築研修センターを視察する高松孝年氏(写真中央)

建築研修センターでは、現在20名の研修生が本格的な建築技術を学ぶプログラムに参加しています。

この研修プログラムでは、日本の最新の建築技術が指導されており、研修生たちは将来、日本企業で技能実習生として活躍するための準備を進めています。

さらに、同社では、これらの研修生の受け入れ先となる企業を積極的に募集しており、日本国内で増加する技能実習生の需要に応えるための支援も提供しています。

