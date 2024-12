楽しく学べる環境構築！こどもまんなかプロジェクト

「絆を結ぶ物語実行委員会」は、ふるさと納税制度を活用したクラウドファンディング(ガバメントクラウドファンディングをスタートします。

こどもまんなかプロジェクト

GCFに挑戦する「こどもまんなかプロジェクト」は、社会問題である不登校やいじめ問題などの課題解決に向けたプロジェクトです。

このプロジェクトでは、九州管内の個性的な授業を実践している先生方を小林市に招聘し、「オモロー授業発表会in小林市」を開催。

先生による(ショートプレゼン)を通して、楽しく学べる環境構築につなげます。

「オモロー授業発表会in小林市」は、高校生が企画・運営を実施。

地域のため自分たちの将来のため、小林市の教育未来のためにJKが本気を出すプロジェクトです。

■募集サイト

・ふるさとチョイスGCF

(リンク) https://www.furusato-tax.jp/gcf/3661

・ふるなびガバメントクラウドファンディング

(リンク) https://fcf.furunavi.jp/Project/Detail?projectid=724

■実行委員会コメント

私達は「絆を結ぶ物語実行委員会」の夢見る高校生・小学生として活動をしています。

「絆を結ぶ物語実行委員会」は市内の小林高校、小林秀峰高校、小林西高校の3校から地域の活性化に積極的に取り組みたいという高校生が集まって活動しています。

自分たち高校生が企画・運営を行って地域のためにそして自分たちの将来のために様々なことに携わってたくさんの講演会、イベントを開催しています。

そんなわたしたちが注目した企画が、全国各地で開催されている「オモロー授業発表会」です。

絆を結ぶ物語実行委員会

■オモロー授業発表会とは

「オモロー授業発表会」とは、「夢見る小学生」という映画を見た株式会社ワンピース代表取締役会長の久本 和明氏が、「教育の本丸は公立学校にある。」「地域の小中学生にも、必ず夢見る先生たちがいるはずだ。」という想いのもと、2023年に立ち上げた会です。

これまでに、全国で北は北海道から南は沖縄まで、35市町村で計90回(予定を含む)を超える開催をしており、毎回参加者は100人から300人にわたり、大きなムーブメントとなっています。

オモロー授業発表会

◎こどもまんなかプロジェクト

期日:令和7年1月12日(日)

会場:TENAMU交流スペース(小林市)

第1部 10:30〜12:00 [絆を結ぶ物語楽園:成澤俊輔さん講演会]

第2部 13:30〜16:00 [オモロー授業発表会in小林市]

※当日は2部構成で実施します。

※第1部は、高校生だけで主体的に活動している箱のない学校「絆を結ぶ物語楽園」として開催します。

絆を結ぶ物語楽園は、校長先生・副校長先生等のすべてを高校生たちで組織しています。

楽園のコンセプトは、『友だちのように大人と出会う場所』です。

オモロー授業発表会in小林市

■クラウドファンディング挑戦中のプロジェクト

小林市では、小林市の地域活性化につながる企業の事業拡大を応援するため、地元企業と連携したGCFにも取り組んでいます。

現在、『手羽先サミットで日本一をとって殿堂入りした手羽先唐揚げをおいしさそのまま届けるプロジェクト』にも挑戦中です。

手羽先サミットで日本一をとって殿堂入りした手羽先唐揚げをおいしさそのまま届けるプロジェクト

