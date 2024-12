【「インディ・ジョーンズ/大いなる円環」オフィシャルローンチトレーラー】12月3日 公開

ベセスダ・ソフトワークスは、12月9日発売予定のXbox Series X|S/PC向けアクションゲーム「インディ・ジョーンズ/大いなる円環」のオフィシャルローンチトレーラーを12月3日に公開した。

本作は映画「インディー・ジョーンズ」シリーズを題材としたゲーム作品で「レイダース/失われたアーク《聖櫃》」と「最後の聖戦」の間の時期を舞台にした一人称視点のシングルプレイヤーゲーム。

オフィシャルローンチトレーラーでは映画さながらの映像美に、考古学者インディ・ジョーンズの卓越した鞭を使ったアクションなどが確認できる。

(C)& TM 2024 Lucasfilm Ltd. Developed by MachineGames Sweden AB and published by ZeniMax Media Inc. Game codes (C)2024 ZeniMax Media Inc. ZeniMax, MachineGames and their respective logos are trademarks of ZeniMax Media Inc. All rights reserved.