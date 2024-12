【東京コミックコンベンション2024】12月6日~12月8日 開催予定場所:幕張メッセ

POP MART JAPANは12月6~8日に幕張メッセで開催されている「東京コミコン 2024(東京コミックコンベンション2024)」に出展、様々な商品を販売する。目玉商品は以下の通り。

様々なキャラクターと組み合わせが楽しい「MARVEL フォトフレーム シリーズ」

【MARVEL フォトフレーム シリーズ】

発売中

価格: 1,650円(ピース)

13,200円(アソート)

種類:全9種(8種+シークレット)

「MARVEL フォトフレーム シリーズ」は様々なヒーローがイラストから飛び出したコンセプトのフィギュアシリーズ。最大の特徴は2つに分割でき、他のヒーローと組み合わせることができること。ヒーロー達の競演は様々なドラマを想像させる。

歴代バットマンとバットモービル「DC Batman 85th Anniversary シリーズ」

【DC Batman 85th Anniversary シリーズ】

発売中

価格: 2,255円(ピース)

@@em|s| 113,530円(アソート)

種類:全7種(6種+シークレット)

「DC Batman 85th Anniversary シリーズ」は、映画やコミック、TVシリーズなど様々なメディアで活躍するバットマンを表現している。バットモービルのフィギュアもセットになっており、作品ごとの姿が楽しめる。

映画の名場面が蘇る「スター・ウォーズ シリーズ」

【スター・ウォーズ シリーズ】

発売中

価格: 1,650円(ピース)

19,800円(アソート)

種類:全13種(12種+シークレット)

「スター・ウォーズ シリーズ」は映画のエピソード4~6のキャラクターをモチーフとしたフィギュアシリーズ。2組の台座を連結させて、ペアを作ることができる。各フィギュアの造型は凝っており、映画での活躍が蘇る。

※ピース購入の場合、種類は選べません。複数購入いただいても内容が重複する可能性がございます。

※シリーズを一通りそろえたい方は【アソートボックス】ページでの購入をお願いいたします。

※シークレットは一定の割合でアソートボックスへ封入されているため、アソートボックスで購入いただいても手に入らない可能性がございます。

(C)MARVEL

(C) & TM Lucasfilm Ltd.

(C) & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc.(