¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®1°Ì»ØÌ¾¤ÎÆüËÜ³Ø±à¹â¡¦¸ÅÀîÎËÅê¼ê¤¬ÆþÃÄ¼Âà¡¡µåÃÄ33Ç¯¤Ö¤ê¡¡°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤Ï½é¡¡Âç³Ø¿Ê³Ø¢ª4Ç¯¸å¤Î¥×¥íÆþ¤êÌÜ»Ø¤¹
¡¡Åìµþ¡¦ÆüËÜ³Ø±à¹â¤Ï3Æü¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¸ÅÀîÎËÅê¼ê¡Ê18¡Ë¡á190¥»¥ó¥Á¡¢80¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡á¤¬ÆþÃÄ¼Âà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¸½ºß¤Î¿´¶¡¦¾õ¶·¤Ç¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤à·è¿´¤¬¤Ä¤«¤º¡¢ÆþÃÄ¼Âà¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤¿¤á¡¢11·î16Æü¤ËÀµ¼°¤ËµåÃÄ¤Ë¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¹»¤Ï10·î24Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Î°éÀ®»ØÌ¾¸å¤«¤é¡¢ËÜ¿Í¤¬¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇº¤ß¡¦³ëÆ£¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£11·î7¡Á9Æü¤ËÊ¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Î¸«³Ø¤ä¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤â¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤äÎ¾¿Æ¤ÈÁêÃÌ¤ò½Å¤Í¤ÆÆþÃÄ¼Âà¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤Î·ëÏÀ¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹ÍÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤ä¡¢ÉÔËþ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡¢ËÜ¿Í¤Î¿´¶¡¦¿´¾ð¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ë¿ÊÏ©ÊÑ¹¹¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¡¦¤´²ÈÂ²¤È¤â¤ËÇº¤ó¤ÀËö¤Î·èÃÇ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤´ÇÛÎ¸Äº¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Ï»ØÌ¾¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑ´î¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹ÍÍ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¸½ºß¤ÏÂç³Ø¿Ê³Ø¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢4Ç¯¸å¤ËÉ¬¤º¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹ÍÍ¤ä¡¢Â¾¤ÎµåÃÄ¤Ë¾å°Ì»ØÌ¾¤ò¤·¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÆþÃÄ¼Âà¤Ï½é¡£»ÙÇÛ²¼¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð¡¢Á°¿È¤Î¥À¥¤¥¨¡¼¤¬1991Ç¯½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç4°Ì»ØÌ¾¤·¤¿»°°æ¹ÀÆó¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦Â´ó¹â¡Ë°ÊÍè¡£