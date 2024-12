【グランツーリスモ7:ヒョンデ アイオニック 5 N】2025年1月 追加予定

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用ドライビングシミュレーター「グランツーリスモ7」において、ヒョンデ「アイオニック 5 N」を2025年1月に追加する。

「アイオニック 5 N」はヒョンデの高性能ブランド「N」が2024年に発表したスポーツカー。12月8日にアムステルダムで開催される「グランツーリスモ ワールドファイナル ネイションズカップ」の予選タイムトライアル仕様車両として使用され、2025年1月のアップデートで実装されることが明かされた。

またゲーム内の告知パネルから「ネイションズカップ」を視聴することで、アップデート実装後に「アイオニック 5 N」が手に入る視聴者プレゼントキャンペーンを実施。「グランツーリスモ ワールドシリーズ 2024 ワールドファイナル ネイションズカップ」は12月9日0時より配信予定となっている。

『グランツーリスモ7』2025年1月アップデートで

「ヒョンデ アイオニック 5 N」を新収録!



収録に先駆け、今週末にアムステルダムで開催の

GTワールドシリーズ ワールドファイナル

「ネイションズカップ」予選に登場 🏁🚙



ライブ配信番組内でその模様を放送します 📺



GT7ゲーム内から参加できる… pic.twitter.com/f169hhEO1H - Gran Turismo (@thegranturismo) December 2, 2024

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.