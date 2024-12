海を眺めながら味わう絶品バーガー！ 大人気「Reg-On Diner」の2号店がオープン（神奈川・鵠沼海岸）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は鵠沼海岸に渋谷で人気のハンバーガー店の2号店がオープン。海を眺めながら絶品ハンバーガーを楽しめます。

早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

Reg-On Diner 鵠沼海浜公園店(神奈川・鵠沼海岸)

人気のオリジナルのサウザンアイランドソースが決め手のダブルチーズバーガー 写真:お店から

2024年9月、鵠沼海岸駅から徒歩12分ほどの場所に、渋谷で人気のハンバーガーショップ「Reg-On Diner 渋谷本店」の2号店となる「Reg-on Diner 鵠沼海浜公園店」がオープンしました。「Reg-On Diner 渋谷本店」は無添加のオーストラリア産ビーフをふんだんに使用したハンバーガーが評判を呼び、「食べログ ハンバーガー 百名店」に6度も選出されています。今回、鵠沼海岸の目の前にあるスケートパークがリニューアルオープンする一環で、新しい商業施設の中に出店。海沿いでスケートボードパークの目の前という立地が、ハンバーガーと相性がいいと思ったのだとか。

ボックス席(4人掛け×6) 写真:お店から

新店舗は、マリンスタイル×アーバン ストリート カルチャーをコンセプトにしているそう。木材をベースに内装外装をデザインしており、ダイナーテイストで温かみのある雰囲気です。明るく開放感のある店内には客席が64席あり、テラスには2名用のテーブルが2卓あります。店舗入り口にはサイクルラックも完備していて、テラス席はペットと一緒に食事を楽しめ、水着での利用も可能です。

人気No.1 ABCバーガー 写真:お店から

人気No.1の「ABCバーガー」2,200円は、アボカド、ベーコン、チーズがトッピングされていてボリューミーなハンバーガー。その他レタス、オニオン、トマトが入っていて、味付けは控えめで素材の味そのものを楽しめます。小麦の香りが良いふんわりと焼かれたバンズとオーストラリア産ビーフの普通挽き、粗挽きを独自配合することで生まれた肉肉しくジューシーなパテは文句なしのおいしさ。

人気No.2 イン・アンド・アウトスタイルチーズバーガー 写真:お店から

人気No.2の「イン・アンド・アウトスタイルチーズバーガー」1,980円は、アメリカにある有名ハンバーガー店の裏メニューをオリジナルでアレンジした逸品です。「アニマルスタイルソース」という、たまねぎやピクルスが入った濃厚な特殊ソースとバンズ・肉・野菜・チーズが口の中で一体となり、絶妙なバランス。

パインバーガー 写真:お店から

他にも「パインバーガー」1,760円や「アボカドバーガー」1,760円、「タルタルエッグバーガー」1,870円など多彩なハンバーガーがあり、どれにしようか迷ってしまいそう。また、ミニドリンクとゼリーがついた「キッズバーガー」990円も用意。ランチタイムには「ミニシーザーサラダ」「オニオンリング3個」「オニオンスープ」「チキンナゲット3個」を各220円で付けられます。トッピングも「フライドオニオン」110円、「チーズ」220円、「エッグ」220円など種類豊富で、自分好みにカスタマイズして楽しめます。

フィッシュ&チップス 写真:お店から

サイドメニューには「フライドチキン」440円、「フィッシュ&チップス」770円、「自家製ワカモレ」770円などがあり、ビールやクラフトチューハイなどアルコールも豊富なので、海を見ながら一杯やるのもいいですね。

サーフィンやスケートボードを楽しんでから絶品ハンバーガーを楽しめる「Reg-on Diner 鵠沼海浜公園店」。鵠沼海岸の散歩がてら足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

フィッシュバーガー/シーザーサラダ/自家製ワカモレ/ヒューガルデン ゼロ 出典:SsS88さん

『フィッシュバーガー

フィッシュフライはサクッとジューシーでたっぷりタルタルとレタス&トマト&オニオンとの相性◯



シーザーサラダはレタスとクルトンが大き過ぎるくらいインパクト大で食べ応え抜群。



ワカモレは少しピリ辛が好きなので、フリーゾーンにあるタバスコを拝借して味変。これもチップスと相性〇



そして、まさかのヒューガルデン!フルーティーなビールで、これはフィッシュバーガーともピリ辛(味変)ワカモレとも相性〇〇〇



個人的には海沿いにこのお店は好きな組み合わせでした。

次回はコロナビール片手にバーガーを持って砂浜でランチでもしようかと思います』(SsS88さん)

チーズバーガー 出典:KEN21さん

『・チーズバーガー

白地の大きなプレートでのサーブ。

そこにチーズバーガー、ガーキンピクルス、フレンチフライがワンプレートに乗ります。

ガーキンピクルスとフレンチフライは普通に美味しいものです。

味変用のマスタードとケチャップを活用しながら。

チーズバーガーは、こんがりと焦げ目を付けて胡麻をトッピングした

香ばしくてフカフカのバンズで、マヨネーズ、レタス、トマト、オニオン、

ビーフパティ、チェダーチーズ、バーベキューソースをサンドしたもの。

串を外して備え付けの紙袋に入れて豪快にかぶりつきます。

バンズは手に持った時の印象通りでフカフカの食感。香ばしさもあります。

オニオンはフレッシュタイプで辛味も効いていますね。

ビーフパティは固過ぎず柔らか過ぎずスタンダードな味わい。

150g前後くらいかな。オーストラリア産ビーフを使用しているらしいです。

総じてバランスの良いスタンダードに美味しいハンバーガーという印象』(KEN21さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆Reg-On Diner 鵠沼海浜公園店住所 : 神奈川県藤沢市鵠沼海岸4-4-1 鵠沼海浜公園 B棟2TEL : 0466-53-8850

文:佐藤明日香

