連日大行列！ パリに本店を構えるスターシェフが、日本初の路面店「MORI YOSHIDA 東京店」をオープン

アイコニックなモンブランで知られる「MORI YOSHIDA」の東京店が、11月23日にグランドオープン。おすすめのお菓子の紹介と共に吉田氏の思いに迫る。

「ミュージアムのような空間に見合うお菓子を並べたい」

代表作の一つである「モンブラン」

パティシエの吉田守秀(もりひで)氏が手掛ける「MORI YOSHIDA」といえば、一目でわかる特徴的なモンブランをイメージする方も多いだろう。吉田氏は、老舗の和洋菓子店の3代目として生まれ、自身は洋菓子の道へと進む。南青山「アニバーサリー」、新宿のホテル「パーク ハイアット 東京」、埼玉県春日部市「菓子工房オークウッド」にて研鑽を積み、27歳の時に地元静岡に「パティスリー ナチュレナチュール」をオープン(2016年閉店)。

吉田守秀氏。空間もユニフォームも洗練されたグレーで統一

2013年、パリ7区に「MORI YOSHIDA」をオープンし、翌年のサロン・ド・ショコラの品評会で「AWARD DU CHOCOLATIER ETRANGER EN FRANCE」を受賞。その後も現地のパティスリーのコンクール番組にて2年連続優勝を果たすなど輝かしい栄誉を手にし、パティスリーの首都とされるパリでも多くの人々から愛され、不動の地位を確立している。2019年には、渋谷スクランブルスクエアに「MORI YOSHIDA」の日本1号店をオープン(2023年閉店)。最近ではTBS「ジョブチューン」に審査員として出演し、正直でお菓子への愛が溢れるコメントが話題となった。

そして2024年11月、ファン待望の路面店「MORI YOSHIDA 東京店」が中野に誕生した。「もともとラジコン少年だったので、中野ブロードウェイも好きでしたし、活気溢れる商店街も素敵ですね。再開発が進み、さまざまな文化が混ざり合う中の一つとして『MORI YOSHIDA』があるというのも面白いかなと感じています」と吉田氏。

エントランスを入ると美術館のような空間が広がる

「MORI YOSHIDA 東京店」が店を構えるのは、中野駅から徒歩10分ほどの静かな住宅街。少し意外な場所への出店だが、それには理由がある。「実は建築事務所だった空間です。僕の親戚の、タイ王国大使館や長野県立美術館などを手がけた建築家の宮崎浩さんが、もともとオフィスとして使っていました。ずっと格好いい空間だと憧れていて、ご厚意で使わせてもらえることに」(吉田氏)

コンクリート打ちっぱなしのスタイリッシュなビルは築30年のビルだというが、何も知らなければ、この店のために新たに建てられたのかと思ってしまうほど。地下のラボと1階の売り場が吹き抜けになっており、訪れるゲストと、働いているスタッフも一つの空間で繋がっているような感覚になる。

ショーケースにはケーキが10〜12種類、棚には焼き菓子が15種類ほど並ぶ

エントランスから贅沢な動線で回り込むように進むと、目の前にエレガントなケーキの数々が並ぶショーケースが現れる。そのサイドには、クッキーやフィナンシェ、マドレーヌなどの焼き菓子もバリエーション豊富にラインアップ。見ているだけでもうっとりと心が躍る。吉田氏は内装について語る際に「この素晴らしい空間に見合うケーキを並べたい」と度々口にするが、すでに空間デザインと珠玉のお菓子の数々がしっくりと一体となった印象を受ける。

「日本でできる現在(いま)のフランス菓子を届けたい」

ショーケースの前に立ち、ゲストに丁寧に説明する吉田氏

「リアルタイムのパリのお菓子を伝えること」が信条だが、東京店に並ぶアイテムは、すべてパリと同じというわけではない。ベースは一緒でも、材料においてフランスと日本を比較し、優れている方を選んでいる。機材においては、オーブンやパイローラーなどは、パリと同じものが作業しやすく、フランス製のものを導入したという。

「お客様と向き合いたい」という思いから「MORI YOSHIDA 東京店」を開業した吉田氏。基本はパリの店舗に居るが、来日時には時間が許す限り訪れた人々と積極的に向き合って会話を楽しんでいる。

「味を追求することでおのずとおいしいフォルムになる」

吉田氏の代表作といえる「モンブラン」。クリームの絞りが非常に特徴的だが、ビジュアルのためではなく味わいを豊かにするためだったと教えてくれた。「マロンのクリームと、土台のパイ『パート・フィロ』のバランスを考えた時、クリームをしっかりと味わっていただくためにボリューム感ある絞り方にすることが自然な選択でした」

確かに、栗の風味を存分に堪能することができる。土台は、一般的に使用されるメレンゲではなくパート・フィロにすることで、クリームとのコントラストを強調。中には大粒のマロンコンフィとマスカルポーネを入れた生クリームが潜んでいる。この「モンブラン」に象徴されるお菓子作りのアプローチは、吉田氏の信念によるものだ。

「モンブラン」970円

「ときおり、今日のパティシエは2つのタイプ―菓子を考案する『クリエイター』と菓子を作る『職人』に分かれていると感じることがあります。私の場合は、まず、食べものを作っているということを念頭に、菓子の見た目からではなく、その味を追求することによりおのずとおいしいフォルムになるという信念のもと、この仕事と向き合っています」(初のレシピ本の日本語翻訳版『Mori Yoshida Gâteaux モリヨシダの菓子』〈オレンジページ刊〉より)

「フラン ヴァニーユ」850円(1カット)

フランは、フランスの伝統的なおやつ。「シンプルなお菓子ほど、実は作るのが難しい」と語る吉田氏は、内側のアパレイユと外側のパート・ブリゼの食感のバランスを追求し、一般的なフランよりもパート・ブリゼに厚みを持たせ、空焼きすることで食感と硬さを保てるよう工夫。アパレイユには牛乳だけでなく生クリームも加え、なめらかで粘度のある口当たりに仕上げている。どっしりと食べ応えがあるが、豊かに香るバニラの風味とザクザクの生地を楽しんでいるとペロリと食べ終えてしまう。「パリの最高のフラン10選」に常連で選ばれており、パリの店舗でも昼前には売り切れてしまうことがほとんどという人気の品。

左手前から時計回りに「ベージュ」920円、「シシリア」970円、「シュー ア ラ クレーム」580円、「ルリジューズ ポム」880円、「ババ トロピック」920円

「ルリジューズ ポム」は、東京店に立つパティシエ・田中啓太氏が考案したもの。フランス語で修道女を意味するケーキだ。シュー生地の中にクリームと共に入っている角切りのリンゴがシャリシャリと食感がよく、コンフィチュールが風味をアップ。飴掛けした小さな生地の中にもクリームが詰まっている。

「ババ トロピック」は、クラシックなババ・オ・ラムのアレンジ。「アルコールではないがラムのように鼻から抜ける香りを持つ材料」を探し求めてパッションフルーツに辿り着いた。中にマンゴーの果肉を忍ばせ、フルーツの風味だけでなく瑞々しさまで感じさせてくれる。

ケーキが端正に並ぶショーケース

「ベージュ」は、もとはチョコレートムースを使ったタルトだったが、春先に軽やかに仕立て直そうとして誕生し、今ではスタンダードとなったメニュー。チョコレートに置き換えられるものを探し、至ったのが紅茶。アールグレイにライムの香りを加えたことで吉田氏の心を奪ったという。そのエレガントなムースの下に層をなす、チョコレートタルトやプラリネの食感も楽しい。

「シシリア」は、シチリア島のピスタチオを使った伝統的なカッサータへのオマージュで、旅で訪れた地で着想を得て新たに誕生したもの。艶やかなピスタチオのムースにフォークを入れると、鮮やかなグリオットチェリーのコンポートとムースの華やかな断面が現れる。

「シュー ア ラ クレーム」は、日本限定の品。「日本人にとって好みを判断する基準となるような定番洋菓子だから」と大切に向き合っている吉田氏。実はシュークリームは、一般的にはパリのパティスリーには並ばない、日本ならではのお菓子。パリでは、年に1度1週間だけ開催する日本フェアの際などに作っていたという。緻密な層をなした存在感あるシュー生地は表面のナッツが風味と食感のアクセントに。中にはなめらかなクリームをたっぷりと閉じ込めている。

「キューブ ドゥ ガナッシュ テ シトロンヴェール」2,800円(左)、「キューブ ドゥ ガナッシュ 67% マダガスカル」2,800円(右)

ショコラティエとしても有名な吉田氏。日本限定のガナッシュを2種類展開する。日本で「生チョコ」と呼ばれ親しまれているなめらかなタイプ。2週間程度日持ちするのでギフトにもぴったりだ。

ラボで焼き上げる「カヌレ」480円、「タルトレット」600円

ショーケースの脇に並ぶ「カヌレ」や「タルトレット ポム」「タルトレット ポワール」などもぜひチェックしていただきたい。吉田氏が手掛ける「カヌレ」は、表面はカリッと内側はしっとり心地よい弾力ある食感で、香り豊かな余韻が印象的。「食感はもちろん、大切にしているのは、バニラとラム酒、オレンジの皮の3本柱のマリアージュです。昔ながらのレシピにはないオレンジを加えることで、香りが口中に広がり、余韻も長くなるようにしています」

「“生と死”をテーマにしたクリスマスケーキです」

「スッシュ ドゥ ノエル」12,000円

最後にクリスマスケーキをご紹介。「スッシュ ドゥ ノエル」は、3年前から作り続けている作品。「製作時期に母を失ったことも重なり、クリスマスの意味を見つめ直して完成しました。ブルターニュの森を犬と散歩していたら、大きな切り株にきのこが生えているのを目にして、死んだものとみなされていた切り株から新たな命が芽吹く様子に、生と死は思うほど離れていないのかもしれないと感じたのです」

切り株の中は、なめらかなキャラメルのムースや爽やかなマンダリンのセミコンフィ、食感のアクセントとなるビスキュイ・ノワゼットなどが美しい層をなしている。カルダモン、クローブ、シナモンなどクリスマスらしい伝統的なスパイスを使用した奥深いチョコレートケーキは、聖夜に相応しい味わいだ。

プレオープンでも大人気だったフラン

11月20〜22日のプレオープン期間にも連日オープンの1時間以上前から列ができ、開店後も列が絶えることなく、その人気の高さが伝わってくる。東京にいながらにしてパリのリアルタイムのお菓子を体感できるのはうれしい限り。素晴らしい空間を訪れる高揚感、ショーケースから選ぶワクワク感、テイクアウトしたお菓子を味わう至福のひと時。「MORI YOSHIDA」には幸福が詰まっている。

<店舗情報>◆MORI YOSHIDA 東京店住所 : 東京都中野区新井2-30-7TEL : 不明の為情報お待ちしております

取材・文/外川ゆい

撮影/大谷次郎

