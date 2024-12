歌い手・歌手のAdoさんが2024年12月2日、Xで「11月頭からアメリカで生活しています」と報告した。

「Maybe I'll do a live stream where I speak only English.」

Adoさんは2日、「めちゃくちゃ今更なんですが11月頭からアメリカで生活しています」と報告。英語でも「I have been in the US since November, after all this time. But I still can't speak. What on earth am I doing here?<編訳:今さらながら、11月からアメリカに来ている。でも、まだしゃべれない。いったいここで私は何をしているんだろう?>」とつづった。

続く投稿では「But my listening is better than before and I can shop alone. Maybe<でも、リスニングは前より良くなったし、買い物も一人でできるようになった。たぶん>」と少しずつ成長中だと明かした。

「Maybe I'll do a live stream where I speak only English. I have make a script! (I can't speak without a script!)<英語だけのライブストリームをやろうかな。台本を作らなきゃ!(台本なしではしゃべれないんだ!)>」とし、英語を使った企画も考えているという。

慣れない英語に、海外ファンから共感の声も

突然の発表に、「アメリカ!? アメリカにいたの!? そりゃあ日本のテレビに出る気配全くない訳だ... いつの間にそんなシティーガールに!? 英語でお買い物出来るの凄い」「アメリカ!? そうなの!? 1ヶ月で1人で買い物もできるようになるのはすごい!!!」など驚きの声が多く寄せられた。

慣れない英語に苦戦するAdoさんに対し、海外ファンから「Honestly I feel like a lot of people living in America can't speak English either, so you're probably doing just fine.<正直なところ、アメリカに住んでいる人たちの多くも英語を話せないような気がするから、たぶん君はうまくやっているよ>」「I've been watching anime for thirty years and I still can't speak it, Ado-san. I feel pain.<30年もアニメを見ているのに、いまだにしゃべれないんですよ、Adoさん。苦しいです>」などとする共感や応援の声も目立つ。

滞在期間の詳細などは明かしていないものの、Adoさんは25年春から夏にかけて、自身2度目となるワールド・ツアー「Ado WORLD TOUR 2025 "Hibana" Powered by Crunchyroll」の開催を控えている。