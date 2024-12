デビュー50周年を迎えた女優・歌手の島田歌穂さんによる、ディズニー公式カバーアルバム『島田歌穂・シングス・ディズニー』

ディズニーファンから愛され続けるクリスマスの名曲を、21年の時を経て新たなアレンジで録音した「ウェルカム・トゥ・クリスマス(2024)」をはじめ、彩り豊かなディズニーの名曲、全13曲が収録されています。

島田歌穂さんに「ウェルカム・トゥ・クリスマス(2024)」やアルバムに込めた想いなどお話をうかがいました。

ディズニー公式カバーアルバム『島田歌穂・シングス・ディズニー』インタビュー

ーー島田さん、アルバムの発売、おめでとうございます。ディズニーの名曲を島田さんがカバーされたアルバムになっていますね。

島田歌穂さん:

デビュー50周年を記念して何か形にしたいと思ったとき、もしディズニーの曲のカバーアルバムを作ることができたら、こんなに特別なことはないなと思ってご相談をさせていただいたんです。

「ウェルカム・トゥ・クリスマス」も新アレンジ、そして英語詞というニューバージョンで新録音できることになりました。

一つの大きな節目に最高のプレゼントをいただいた、そんな思いでいます。

ディズニーファンに長く愛される名曲「ウェルカム・トゥ・クリスマス」を新録!

――「ウェルカム・トゥ・クリスマス」は私も大好きな曲で、これまでたくさんの人たちのクリスマスを見守ってきた、ディズニー好きの方たちにとって名曲中の名曲だと思っています。

この曲が20年以上に渡って愛され続けていることについて、どのようなお気持ちでいらっしゃいますか?

島田歌穂さん:

最初にレコーディングをさせていただいたとき、なんて温かくて、そしてまた壮大な素敵な曲だろうと思って、その出会いに感謝しながら歌わせていただきました。

その後ずっと毎年のように東京ディズニーシー®で流していただきましたが、パークのショーとしてはひと区切りとなってからは、少し寂しいような思いでいたんです。

でもそれからもクリスマスごとに「ウェルカム・トゥ・クリスマス」が聞きたいです、大好きです、とか、今でもよく聞いています、とか、本当にいろんなお声を毎年いただいて、それがすごく嬉しくて。

ある時期から私もクリスマス時期はコンサートで必ず歌わせていただくようになって、私の中ではクリスマスの曲といえば「ウェルカム・トゥ・クリスマス」だなって思っていたんですね。

――今回「ウェルカム・トゥ・クリスマス(2024)」として新たなアレンジ・英語詞で生まれ変わりました。

ディズニー・オン・クラシックでは皆さんの前で歌唱もされましたね。

島田歌穂さん:

ディズニー・オン・シックというのは、ある意味でとても神聖な場所。

素晴らしいオーケストラのサウンドの世界と、そしてディズニー音楽の大ファンの皆さんを前にして、そういう場で歌えたことに胸がいっぱいでした。

コンサートグッズのライトを皆さんで振っていただいて、それがクリスマスのイルミネーションのような感じで、本当に幸せな時間でした。

――「ウェルカム・トゥ・クリスマス」というタイトルは、直訳すると「ようこそ、クリスマスへ」のような意味になりますが、私にはもっと深い意味があるように感じました。

大好きな人・大切な人と一緒にパークに遊びに来て、するとこの曲が流れて、「あっ、今この瞬間、クリスマスだ!」って思ったんです。

いま私たちのこの空間が“クリスマス”っていうか、今まさしく自分たちの状況が音楽になっちゃってる!みたいな。

「ウェルカム・トゥ・クリスマス」という楽曲は、みんなが幸せな気持ちになれる魔法のように解釈してるんですよね。

島田歌穂さん:

自分の中の幸せな気持ちとか、感謝の気持ち、人を大切に思う気持ちや、嬉しさ、喜びを全部ぎゅっといっぱい詰め込んだような一曲ですよね。

私自身もそういう思いを胸の中に、体中にあふれさせながら、この曲にこめられた深いメッセージをお伝えできるように、そんな思いで歌わせていただいています。

彩り豊かなディズニーの名曲、全13曲を収録

――ディズニーの名曲カバーをたっぷり収録してますよね。ボーナストラックを含めて全部で13曲という大ボリュームです。

いずれも珠玉のアレンジと圧巻の歌唱ですね。

島田歌穂さん:

選曲はとても悩んだんですよ・・やっぱり、もう、名曲が多すぎるので。

思い出の曲や、ずっと大好きで歌わせていただいてきた曲をあげるとキリがありません。

「ウェルカム・トゥ・クリスマス(2024)」はこのアルバムの柱にしようと決めて、その次に、必ず入れたいと思ったのはミュージカル『メリー・ポピンズ』の「鳥に餌を」でした。

――「鳥に餌を」は魂に直接響いてくる何かがあり、聞いていて、これは特別な想いが込められていそうだなと感じました。

島田歌穂さん:

『メリー・ポピンズ』という映画は名曲ばかりが詰まっている作品ということはご存じのとおりだと思います。

その映画『メリー・ポピンズ』のミュージカルをブロードウェイのオープン間もない頃に見ることができ、大きな感銘を受けたんです。

やがてそのミュージカル『メリー・ポピンズ』を日本でやると聞いたときに、どうしても参加したくて必死でオーディションを受けたんです。

そこでバードウーマンの役をいただき、実際に「鳥に餌を」を舞台でも歌わせていただいて、ディズニーの世界の中でキャラクターの1人として歌えるということが、本当に嬉しくて。

やはり思い出という意味では非常に強い1曲だったんです。

――アレンジを担当されている島健さんとはご夫婦でいらっしゃいますね。

制作にあたり、一緒に考えられたり、こうした方がいいんじゃないとか、島田さんの想いを取り入れた曲もあったりするのでしょうか?

島田歌穂さん:

全部一緒に相談しながら進めていきました。

一緒に考えて、かなり忌憚のない意見も出し合いながらですね。

これまでずっとそういう形でいろいろ作ってきたので、今回も同じように、24時間ずっと家の中はそういう感じ。

なので、悔いはないというか、出し切った形になったと思っています。

――「レット・イット・ゴー」「ウィッシュ〜この願い〜」は原曲と印象がガラッと変わっていて驚きました。

島田歌穂さん:

「レット・イット・ゴー」はもう大ヒット曲ですし、たくさんの方が知っていらっしゃいますよね。

誰でも口ずさめるような曲なので、それをあえて島健のこのアルバムならではのアレンジにすると、どんなふうにできるんだろうってチャレンジした一面があります。

「ウィッシュ〜この願い〜」もアルバム収録曲の中では皆さんの記憶も新鮮なところだと思い、ぜひ入れさせていただきたいなと。

これもかなり挑戦的なアレンジになっています。

――「レット・イット・ゴー」も「ウィッシュ〜この願い〜」も原曲は感情が爆発するような強さを感じる一方で、今回のアレンジは内に秘めた情熱の炎のような、自分が心の中に大事にしている強い思いのように感じました。

島田歌穂さん:

どの曲も、イントロでは、これ何の曲が始まるの?という印象を受けるかもしれません。

歌い始めて初めて「この曲だったんだ!」という驚きを感じていただけるかと思います。

描き下ろしのジャケットに隠された素敵なメッセージ

『島田歌穂・シングス・ディズニー』 CDアルバム発売中/デジタル配信中

――アルバムジャケットもとても素敵ですね!

島田歌穂さん:

今回、世界で1枚だけの絵を描き下ろしていただきました。

私と島健が2人でステージに立っているときのイメージで、「マイクとピアノ」、というキーワードをお伝えしたら、こんな素敵なストーリーにしていただいたんです。

――ミッキーとミニーが見に来てくれていますね。

島田歌穂さん:

そう、開演を待っているんです。

ドナルドがベーシストで、グーフィーはどうやらドラムスティックを忘れたみたいなんですね。

チップとデールがドラムスティックを持ってきてくれて。

――このステージの中央に立つのはもちろん島田さんですね。

島田歌穂さん:

アルバムの世界がここから始まるんです。

皆さん、ミッキーとミニーと一緒に聴いてください、と言ってくれているような、すごく素敵なストーリーのあるジャケットにしていただいて、嬉しい気持ちでいっぱいです。

「ウェルカム・トゥ・クリスマス(2024)」デジタル配信中

――先行配信された「ウェルカム・トゥ・クリスマス(2024)」のカバー画像も描き下ろしですね。

島田歌穂さん:

デビュー50周年を記念しての企画なので、小さい頃からの思い出の数々を詰め込んでいただきました。

父が音楽家だったので、まずアップライトピアノと楽譜を描いていただきました。

母は編み物が好きだったので、編み物セットも置いてありますね。

また、私のデビューが子役だったので、その時の役にまつわるトゥシューズ。

それから初舞台にちなんで、「シンデレラ」と「かぼちゃの馬車」の絵画が飾られていますね。

私のこれまでのストーリーをジャケットに込めていただいて、額に入れて飾っておきたいくらい大切な宝物です。

――たくさんのお話をありがとうございました!

最後に、読者の皆さんにメッセージをお願いします。

島田歌穂さん:

このデビュー50周年という節目に、私自身、何よりの大きなプレゼントをいただいたような気持ちです。

島健のアレンジの妙もお楽しみいただきながら、1曲1曲を新鮮に感じていただけたらと思います。

ぜひ1人でも多くの方聴いていただきたいアルバムです。

ディズニー公式カバーアルバム『島田歌穂・シングス・ディズニー』商品情報

CDアルバム発売日・デジタル配信日:2024年11月20日(水)

CD価格:3,900円(税込)

店別購入者特典:

・アマゾン限定特典「メガジャケ」

・ディズニーストア限定特典「缶バッジ」

・共通特典「クリアファイル(A4)」

・コンサート・イベント会場限定「クリスマスカード」

・ディズニー★JCBカード ポイント交換限定特典「CDジャケットサイズステッカー」

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社

※ダウンロード定価は各ストアに準じます

