スリランカカレー全て50％オフ！LaLaカレージャパン「 15周年記念祭」

LaLaカレージャパンは、創業15周年を記念し6種のカレーセットや最大半額セール等を含む4つのキャンペーンを実施。

まだまだ認知度の低いスリランカカレーですが、少しでも日本のカレーファンにこの美味しさを伝えるため、今回15周年記念として半額セールやポイント15倍キャンペーンも実施します。

大人気商材を含んだ6種のカレーセットの販売

創業15年以来ネット累計販売200万食以上で不動の人気を誇るデビルチキンカレーを含め、デビルポークカレー、デビルビーフカレー、デビルキーマカレー3種(チキン、ポーク、ビーフ)の6種人気カレーバラエティーセットの販売を開始します。

具材によって全く味、食感が異なるカレーを食べ比べたり、カレーを囲んでカレーパーティーを楽しめるバラエティーセットとなっています。

商品URL: https://soko.rms.rakuten.co.jp/lalacurry/frozen9set2850/

期間限定の半額SALEの開催

LaLaカレー楽天市場店にて12月3日20時から11日1時59分までの期間主力商品のデビルチキンカレーを含め、人気のポークカレーやシーフード系のスリランカカレーを全て50%オフで販売します。

楽天スーパーセールと同時開催なので今がチャンス!

先着100名様限定、商品購入で追加でランダムカレープレゼント

12月3日20時から11日1時59分までの期間に楽天市場で購入した購入者様、先着100名様にスリランカカレー1食がプレゼントされます。

カレーの種類はランダムでプレゼントされますので、商品到着まで何が来るかはお楽しみに。

10名様に当たるSNSフォローで一番人気のデビルチキンカレープレゼント

LaLaカレーの公式Instagramアカウントをいいね&フォローした方の中から抽選で※10名様にネット累計販売200万食以上の1番人気デビルチキンカレー10食セットがプレゼントされます。

※12月4日(水)23時59分の時点でフォロワー様の中から選定

キャンペーンURL

https://www.instagram.com/p/DCltFAKPEmJ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

