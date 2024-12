乙女心をくすぐるかわいいメニュー！ピングー誕生45周年記念テーマカフェ

「ピングー」の期間限定カフェを、「BOX cafe & space 東京ソラマチ店」にて2024年12月19日(木)から2025年2月9日(日)まで期間限定でオープン!

ピングー誕生45周年記念テーマカフェ

・開催場所 : BOX cafe & space 東京ソラマチ店

東京都墨田区押上1丁目1-2

東京スカイツリータウン・ソラマチ 1F タワーヤード 6番地

・開催期間 : 2024年12月19日(木)〜2025年2月9日(日)

・予約方法 : 12月3日(火) 12:00カフェ公式サイトOPEN

18:00〜予約受付スタート(先着順)

・予約金 : 600円(税込660円)※予約特典付き ※1申込につき、4席迄予約可

※カフェ公式サイト内でカフェオリジナルグッズのオンラインショップ販売も実施します。

2024年12月19日(木)10:00〜2025年2月9日(日)23:59

「ピングー」の期間限定カフェを、「BOX cafe & space 東京ソラマチ店」にて2024年12月19日(木)から2025年2月9日(日)まで期間限定でオープンします。

■「45周年×White Winter」をコンセプトにした乙女心をくすぐるかわいいメニューやカフェオリジナルの描き下ろしイラストを使用した限定グッズが発売!

メニューは、ピングーが大好きなおさかなを持って喜んでいる姿をイメージしたプレート、『ピングー』のおはなしの中で登場したメニューの再現、ピングーとピンガがイグルーを作っているイメージのクリームライスなどのフードメニューや、『シーズン1 第26話 ピングーの夢』をイメージしたババロア、ピングーの顔型ケーキ、ピングーとピンガが雪景色でスケートを楽しんでいる風景をイメージしたパフェ、『シーズン2 第9話 ピングーのポップコーンづくり』をイメージしたサンデーなどのデザートの他、キャラクターをイメージしたドリンクなど、フォトジェニックでかわいいメニューが楽しめます。

また、カフェオリジナルの描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズや特典なども登場し、「ピングー」45周年を盛り上げます。

◇特典

・事前予約者限定カフェ利用特典:事前予約(600円(税込660円)/1名)を利用いただいた方に「ミニクリアフィル・ポストカードセット(全2種)」をランダムで1つプレゼント。

・物販購入特典:カフェで、オリジナルグッズを税込3,300円以上購入の方に「オリジナルショッパー」を1枚プレゼント。

※無くなり次第終了。

【事前予約者限定カフェ利用特典】ミニクリアフィル・ポストカードセット(全2種)

【物販購入特典】オリジナルショッパー

◇メニュー

カフェ限定メニュー、フード3種、デザート4種、ドリンク3種を楽しめます。

【ピングーファミリーセット】

ピングーファミリーセット

税込2,880円

小学生以下のお客様同伴の場合注文可能のセットメニューです。

※大人1人:小学生以下のお子様1人 セット価格での注文が可能です。

【ピングーコロッケとおさかなワッフル】

ピングーコロッケとおさかなワッフル

税込1,690円

ピングーが大好きなおさかなを持って喜んでいる姿をイメージしたプレートです。

ピングーの顔は揚げないコロッケで表現。

【ピングーファミリーの食卓】

ピングーファミリーの食卓

税込1,390円

『ピングー』のおはなしの中で登場した料理を再現した、キッズにもおすすめのお料理です。

白い球体はクリームソースのかかった肉団子、チーズボール、カレー風味マッシュポテトで表現。

ミニサイズのオレンジドリンク付き。

【イグルークリームライス】

イグルークリームライス

税込1,690円

ピングーとピンガがイグルーを作っているイメージのクリームライスです。

ごはんでイグルーを表現。

スタッフがチーズの雪を降らせる演出を楽しめます。

ピングー達になった気持ちで召し上がれ。

【悪夢?のバヴァロア】

悪夢?のバヴァロア

税込1,490円

『シーズン1 第26話 ピングーの夢』をイメージしたバナナ、いちごなどが入ったババロアです。

ドームをあけるとベッドのようなクラッカーサンドと驚いた表情のピングーが…。

フォトプロップスを持って、トドになりきって食べてみる…?

【ピングーのハッピーケーキ】

ピングーのハッピーケーキ

税込890円

ピングーのくちばし部分をレアチーズケーキで表現した、プチスイーツ。

もう一品食べたい方にも、写真を撮りたい方にもおすすめの一皿です。

【ピングーとピンガの雪あそびパフェ】

ピングーとピンガの雪あそびパフェ

税込1,490円

ピングーとピンガが雪景色でスケートを楽しんでいる風景をイメージしたレモン風味のパフェです。

クリームチーズアイス、ココナッツファインなどで降り積もった雪を表現。

【あふれるポップコーンサンデー】

あふれるポップコーンサンデー

税込1,290円

『シーズン2 第9話 ピングーのポップコーンづくり』をイメージしたバニラアイス、キャラメルアイスなどが入ったサンデーです。

鍋型の器から溢れ出てくるポップコーン…

お好みで別添えのキャラメルミルクソースをかけて楽しんで下さいね。

【ピングーのNOOT NOOTフロート】

ピングーのNOOT NOOTフロート

税込1,090円

ピングーをイメージしたオレンジシロップの乳酸菌ドリンクです。

黒ごまアイスでピングーの顔を表現しました。

ピングーの『Noot Noot』が聞こえてくるかも…

【ロビのおくりものドリンク】

ロビのおくりものドリンク

税込990円

氷の海からひょっこり顔を出したロビからのおくりもの。

ココナッツファインがアクセントのライチドリンクです。

【フェイスラテ】

フェイスラテ

税込890円

ピングーとピンガのラテコッタがのったホットラテです。

ラテコッタのデザインはランダムで提供されます。

※画像はイメージです。

※商品の発売時期・仕様などは諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合があります。

予めご了承ください。

◇オリジナルグッズ

期間中、店内スペースにてコラボカフェ限定のオリジナルグッズを開催します。

※オリジナルグッズはカフェを利用でない方も楽しめます。

アクリルキーホルダー(ランダム4種)

税込825円

アクリルキーホルダー

ステッカー(ランダム6種)

税込605円

ステッカー

ウッドマグネット(ランダム4種)

税込880円

ウッドマグネット

巾着

税込1,540円

巾着

ハンドタオル

税込1,430円

ハンドタオル

白雲石コースター

税込1,320円

マグカップ

税込2,200円

マグカップ

◇当日利用について

予約のない方も利用いただける当日席も用意します。

案内は店頭にて告知をさせて頂く予定です。

なお、席数には限りがあります。

