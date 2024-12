iriの新曲「Faster than me」が、横浜流星主演のABEMAオリジナル連続ドラマ『わかっていても the shapes of love』の主題歌に決定した。

(関連:【映像あり】iri、新曲「Faster than me」使用したABEMAオリジナル連続ドラマ『わかっていても the shapes of love』本予告映像)

同楽曲は、作詞・作曲を音楽プロデューサーの小袋成彬が担当した。ドラマ本編での主人公たちの関係性を想起させるような、恋愛感情における繊細な心情を、メロウな曲調と歌詞で表現。また、主題歌決定に際してiriは「漣、美羽の物語をイメージしながら歌わせていただきました」とコメントしている。

主題歌決定に伴い、本作の本予告映像も公開された。美術大学の特別講師として赴任した漣(横浜流星)と、同じ美大で助手を務める美羽(南沙良)の出会いや、バーでの運命的な再会など、関係性が徐々に変化していく2人の様子を「Faster than me」にのせて描いている。

なお、「Faster than me」は12月11日に配信リリースされる。『わかっていても the shapes of love』は2024年12月9日夜9時よりABEMAにて無料配信、Netflixにて世界同時配信となる。

<iri コメント>

今回、小袋くんがドラマの世界観に沿って制作された「Faster than me」を、漣、美羽の物語をイメージしながら歌わせていただきました。この楽曲がこれからドラマをご覧になる皆さんの気持ちに寄り添うことが出来れば嬉しいです。

<Yaffle コメント>

中川監督の作りあげた繊細な世界に沿う音楽になるように心掛けました。それぞれシーンの最前線で闘っているプロデューサーやアーティスト、スタッフたちと一緒にこういう形で作品を作り上げられたことを誇りに思います。

<中川龍太郎監督 コメント>

ご縁あって、学生時代に知り合わせていただき、それからずっとそのご活躍を追いかけていた小袋成彬さんとご一緒できると決まったとき、とてもワクワクしました。自分の原点である『走れ、絶望に追いつかれない速さで』に歌声を捧げてくださったことは一生忘れられない思い出です。Yaffleさんのことも、共通の友人が多く、ずっと近しく感じていました。日本版の『わかっていても』は、1話ごとに1人ずつの人物にフォーカスされる構成になっています。すべての人間がそれぞれの人生においては主人公であるように、1人ずつに主題となるメロディを作ってもらっています。彼らの心を代弁する音楽を統括してくださったYaffleさんは、この物語のもう1人の主人公です。南沙良さん演じる美羽の心の声をイメージしたとき、iriさんの歌声はぴったりハマってくるのではないかと感じました。繊細で静かに見える美羽の、心の中の激しさ。iriさんの切実さと力強さのこもった歌声が、美羽の心を表現してくださったと思っています。流星さん演じる漣の秘められた感情があらわになる時、物語を鮮やかに彩ってきてくれた"Faster than me"にある魔法がかかり、漣の、そしてふたりの物語が音楽を通して、成就します。その瞬間まで、ぜひ目を離さず、このラブストーリーを見届けてください!

(文=リアルサウンド編集部)