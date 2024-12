東京ディズニーリゾート内の商業施設「イクスピアリ」にて、クリスマスイベントを開催中。

クリスマスツリーとイルミネーションが輝き、ショップやレストランでは、クリスマスケーキやスウィーツ、ホリデーシーズン限定のジュエリーなど、プレゼントにぴったりなグッズが並んでいます。

今回は、イクスピアリで楽しめるグルメやグッズのほか、豪華景品が当たる「クリスマスドリームルーレット」などを紹介していきます☆

イクスピアリ「2024 クリスマスイベント」

シネマイクスピアリでも上映されるディズニー映画最新作『モアナと伝説の海2』の世界観が楽しめる、特別仕様のクリスマスツリーが設置されている「イクスピアリ」

クリスマスツリーとイルミネーションが輝くイクスピアリに、クリスマスにぴったりなスイーツやメニューなどが販売されています。

さらに12月14日からはお買物券やギフト券など豪華景品が当たるスペシャル企画が実施される予定です☆

クリスマスドリームルーレット

開催期間:2024年12月14日(土)〜25日(水)の計12日間

開催時間:13:00〜22:00(最終受付 21:30)※なくなり次第終了

開催場所:2F B’ウェイ

参加方法:当日、イクスピアリ内で利用されたレシート3,000円(税込・合算可)毎に1回抽選に参加できます。※抽選は、1名様最大10回まで

賞品:

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル宿泊券ショップのグッズやギフト券・約2万円分の豪華なショップグッズ(AQUA SILVER、ABC-MART GRAND STAGE、Q-pot.、マザーハウス)・ショップのグッズやギフト券、サンプル(THE BODY SHOP、Kastane、PLAZA、タリーズコーヒーなど)レストランお食事券(焼肉トラジ、OUTBACK STEAKHOUSE、ロティズ・ハウスなど)イクスピアリお買い物券(有効期限付き)ほか

12月14日から25日までの12日間「クリスマスドリームルーレット」を開催。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル宿泊券やイクスピアリお買い物券、ショップのグッズやギフト券、レストランお食事券などが当たります。

※イベント内容は、予告なく変更または中止となる場合があります

クリスマスメニュー&グッズ

魅力あるテーマによって集められた、140店におよぶイクスピアリのショップやレストラン。

各店舗にて販売されているクリスマスメニューやグッズの一例を紹介していきます☆

ICHIBIKO「クリスマスケーキ」

価格:6,696円(税込)

予約受付期間:予約受付中〜2024年12月15日(日)まで

※受注数が上限に達し次第締め切り

受け取り期間:2024年12月23日(月)〜25日(水)

いちごスイーツ専門店「ICHIBIKO」にて販売されている「クリスマスケーキ」

いちごスイーツ専門店がいちご好きの方に贈るいちごが主役のショートケーキです。

Salon de Sweets(サロンドスイーツ)「クリスマスフェア2024」

開催期間:2024年11月8日(金)〜12月25日(水)

価格(税込):

平日ランチ:大人 2,519円・小学生 1,320円・3歳以上 572円

平日ディナー:大人 2,849円・小学生 1,639円・3歳以上 704円

休日ランチ:大人 2,849円・小学生 1,639円・3歳以上 869円

休日ディナー:大人 3,069円・小学生 1,914円・3歳以上 979円

スイーツビュッフェ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」では「クリスマスフェア」を開催中。

全10種類のケーキや、ゲストの目の前で切り分けるロースト料理や人気の特製カレー、新鮮野菜のサラダバーにパスタなど、ランチ・ディナーともにバラエティ豊かなラインナップで展開されています。

煌めくツリーやトナカイをイメージしたクリスマスフェア!イクスピアリ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」 煌めくツリーやトナカイをイメージしたクリスマスフェア!イクスピアリ「Salon de Sweets(サロンドスイーツ)」 続きを見る

ロティズ・ハウス「大麦牛ローストビーフ」

価格:2,189円(税込)

内容:160g

ビアホール「ロティズ・ハウス」では「大麦牛ローストビーフ」を提供中。

低温でじっくりと時間をかけて調理し、しっとりなめらかな舌触りと牛肉の旨味・甘みを口いっぱいに感じられる一品です。

à le Loïc(ア・ル・ロイック)クリスマス限定クレープ「ノエル」

価格:924円(税込)

販売期間:販売中〜2024年12月25日(水)

“大人かわいい”&“大人口どけ”をコンセプトにした、ジェラート&クレープ専門店「à le Loïc(ア・ル・ロイック)」にて販売されている、クリスマス限定クレープ「ノエル」

まるでクリスマスケーキを食べているかのような、特別な日にふさわしいクレープです。

クリスマス限定クレープ「ノエル」!イクスピアリ「à le Loïc(ア・ル・ロイック)」 クリスマス限定クレープ「ノエル」!イクスピアリ「à le Loïc(ア・ル・ロイック)」 続きを見る

LUSH「シークレットサンタ ギフト」

価格:2,100円(税込)

自然派化粧品「LUSH」にて販売されている、プレゼントにもおすすめな「シークレットサンタ ギフト」

クリスマスにぴったりのチャーミングな入浴料を2種類セットにした数量限定のギフトです。

※なくなり次第終了

マザーハウス「Day and Night Shizuku Petit ネックレス/Day and Night Shizuku リング/Hitoeリング/Miyukiリング」

ジュエリー名・価格:

・Day and Night Shizuku Petit ネックレス 48,400円(税込)

・Day and Night Shizuku リング 50,600円(税込)

・Hitoeリング 31,900円(税込)

・Miyukiリング 89,100円(税込)

バッグ・ジュエリー・服飾雑貨を展開する「マザーハウス」で人気のShizukuシリーズに、この冬限定の華やかなカラーが登場。

冬の装いをやさしく彩る、カラフルな天然石ジュエリーを楽しむことができます。

cuccuma「christmas tree 2024」

価格:4,000円(税込)

プリザーブド&ドライフラワー専門店「cuccuma」から、スクエアボトルに入ったクリスマスツリーがラインナップ。

プリザーブドフラワーのヒムロスギをひとつひとつワイヤーで固定して制作されています。

Pandora「Pandora Timeless コレクション」

ブレスレット価格:各19,910円〜

ジュエリーブランド「Pandora」特別な日を彩る「Pandora Timelessコレクション」

クラシックなデザインとまばゆい輝きがクリスマスムードを盛り上げるブレスレットやネックレス、リングが展開されています。

シネマイクスピアリ:ディズニー映画最新作『モアナと伝説の海2』公開

公開日:2024年12月6日(金)

映画館「シネマイクスピアリ」にて、美しく神秘的な海を舞台にした感動のミュージカル・アドベンチャー『モアナと伝説の海2』を公開。

“海に選ばれた”少女「モアナ」の壮大な物語がスクリーンで楽しめます。

個性豊かなキャラクターたちの日本版声優が決定!ディズニー映画『モアナと伝説の海2』 個性豊かなキャラクターたちの日本版声優が決定!ディズニー映画『モアナと伝説の海2』 続きを見る

Disney.jp/Moana2

© 2024 Disney

※写真はイメージです

ディズニー映画最新作『モアナと伝説の海2』の公開を記念した特別仕様のクリスマスツリーが登場

設置期間:〜2025年1月6日(月)

点灯時間:施設営業時間に準ずる。

場所:2Fセレブレーション・プラザ

ディズニー映画最新作『モアナと伝説の海2』の公開を記念した特別仕様のクリスマスツリーが登場。

ココナッツの鎧を身に着けたかわいい見た目のキャラクター「カカモラ」のオーナメントや、南国と海をイメージしたハイビスカス、ヒトデなどでデコレーションされています。

また、クリスマスツリーのまわりには前作から成長した「モアナ」や「マウイ」など登場キャラクターを描いた、ダイナミックに飾られたバナーも必見です。

カカモラや貝殻がオーナメントに!イクスピアリ ディズニー映画『モアナと伝説の海2』クリスマスツリー カカモラや貝殻がオーナメントに!イクスピアリ ディズニー映画『モアナと伝説の海2』クリスマスツリー 続きを見る

Disney.jp/Moana2

© 2024 Disney

※写真はイメージです

2024年はクリスマスシーズンを盛り上げるイベントやメニュー、グッズなどが豊富にラインナップ。

イクスピアリにて実施されている「クリスマスイベント」の紹介でした☆

