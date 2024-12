【B-style アズールレーン TB(優しい)温泉Ver.】2025年8月 発売予定価格:33,000円

フリーイングは、フィギュア「B-style アズールレーン TB(優しい)温泉Ver.」を2025年8月に発売する。価格は33,000円。

本商品は「アズールレーン」の育成コンテンツ「TB育成」のナビゲーター「TB」を1/4スケールフィギュア化したもの。モチーフは「優しい」性格に育ったTBとなっており、タオル1枚のセクシーな姿で立体化。

タオルパーツは半透明素材が使用され、TBの柔らかなボディラインや透き通るような白い肌が表現されている。

スケール:1/4

サイズ:全高200mm

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.