INIが、E,W&Fの「SEPTEMBER」をカバー！NHK『うたコン』「Z世代が好きな昭和歌謡ポップス特集」放送決定

■櫻坂46は、山内惠介、U字工事とともに浅草ロケ!創業100年を超えるレコード店やブロマイドショップなどを訪問

NHK総合『うたコン』が12月10日に放送される。

この日は「Z世代が好きな昭和歌謡ポップス特集」をオンエア。キャンディーズや松田聖子、中森明菜など、街ゆくZ世代の若者や出演歌手が選んだ昭和歌謡ポップスが、貴重な過去映像とともにたっぷりと届けられる。

山内惠介と櫻坂46は、U字工事とともに浅草ロケへ。創業100年を超えるレコード店やブロマイドショップなどを訪ね、昭和歌謡を体感するとともに、スタジオでは西城秀樹のヒット曲「ギャランドゥ」をコラボレーションでパフォーマンスする。

INIは70、80年代のディスコでの定番曲EARTH,WIND&FIRE「SEPTEMBER」を、期待の若手演歌歌手による3人娘Z(梅谷心愛、田中あいみ、舞乃空)はザ・ピーナッツの「恋のフーガ」をカバーする。

また、チャート1位を獲得し話題の6人組昭和歌謡&ポップスグループ、SHOW-WAが『うたコン』初登場。デビュー曲「君の王子様」を披露する。

番組情報

NHK総合『うたコン』

12/10(火)19:57~20:42

※NHKプラスでインターネットでの同時配信/見逃し番組配信(放送後1週間)あり。

司会:谷原章介、赤木野々花アナウンサー

出演:INI、櫻坂46、3人娘Z(梅谷心愛、田中あいみ、舞乃空)、SHOW-WA

細川たかし、山内惠介、U字工事

<セットリスト>

「北酒場」細川たかし、SHOW-WA、出演者全員

「恋のフーガ」3人娘Z(梅谷心愛、田中あいみ、舞乃空)

「ギャランドゥ」山内惠介・(ダンス)櫻坂46

「SEPTEMBER」INI

「君の王子様」SHOW-WA

「I want tomorrow to come」櫻坂46

「WMDA (Where My Drums At)」INI

『うたコン』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/utacon/ts/1J9MXY5QX2/