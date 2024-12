■爆イケ黒スーツ姿も話題!『スター・ウォーズ』のミレニアム・ファルコン前で歌うSEVENTEEN

【動画】SEVENTEENが歌う「Santa Claus Is Coming to Town」

SEVENTEEN(セブンティーン)がアメリカの「ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」でクリスマスソングを歌う動画が、グループのSNSで公開され、話題を集めている。

SEVENTEENは12月1日、アメリカのディズニー特集番組『The Wonderful World of Disney: Holiday Spectacular』に出演。『スター・ウォーズ』シリーズに登場するミレニアム・ファルコンの前で「Santa Claus Is Coming to Town」を歌い上げた。

動画ではそのパフォーマンスの一部と、歌唱前にファンに手を振るSEVENTEENの姿が捉えられている。メンバーはシックなスーツを上品に着こなし、メンバー同士でアイコンタクトを取ったり肩を組んだりして、幸せムードいっぱいでパフォーマンスしている。

SNSでは「セブチ×ディズニー×クリスマスは最強」「黒スーツイケすぎてる」「クリスマスのワクワク感が伝わってくる!」「いい男たち…」「いいクリスマスを迎えられそう」と多くの反響が集まっている。

■SEVENTEEN公式キャラクター「MINITEEN」制作過程も公開

またSEVENTEENのYouTubeでは、SEVENTEENの公式キャラクター「MINITEEN(ミニティーン)」をメンバーが考案する様子を捉えた動画の第1弾と、ロゴモーション動画が公開されたので、あわせてチェックしてみよう。