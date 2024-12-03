3日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数234、値下がり銘柄数300と、値下がりが優勢だった。



個別ではＢＴＭ<5247>が一時ストップ高と値を飛ばした。ククレブ・アドバイザーズ<276A>、グロービング<277A>、アシロ<7378>、ＭＴＧ<7806>など5銘柄は年初来高値を更新。ウェルスナビ<7342>、サイフューズ<4892>、Ｈｍｃｏｍｍ<265A>、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685>、プロパティデータバンク<4389>は値上がり率上位に買われた。



一方、サンクゼール<2937>、ＪＩＧ－ＳＡＷ<3914>、ビープラッツ<4381>、ｍｏｎｏＡＩ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ<5240>、ブルーイノベーション<5597>など9銘柄が年初来安値を更新。ＺＵＵ<4387>、夢展望<3185>、フルッタフルッタ<2586>、モダリス<4883>、雨風太陽<5616>は値下がり率上位に売られた。



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