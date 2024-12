<Machico Live 2024 -Cheer Up!->が2024年11月30日(土)、東京・豊洲PITで開催された。彼女のソロライブは今年5月の地元・広島県呉市での凱旋ライブ以来半年ぶり。今回は「Cheer Up!」というタイトルどおり、「みんなを応援したい」という想いでセットリストを作成したそうだ。ライブロゴと同じ緑と黄色を基調としたスポーティーな衣装に身を包み、颯爽と登場したMachico。オーディエンスからのクラップに迎えられ、まずは数日前に予習動画も投稿された「永久味方宣言」からスタート! 続けて「クラップをいっぱい聞かせてください!」と客席をあおり「Happy Magic」を披露した。

セットリスト

OPENING SE

01 永久味方宣言

02 Happy Magic

03 有頂天

04 ソノサキヘ

05 コレカラ

06 ぐるぐるコンティニュー

07 きっとショコラ

08 好き嫌いニュービート

09 ピンクトルマリン

10 レッツゴー!!ライダーキック 〜Exercise Version〜

11 World Is Mine!

12 プリキュア主題歌メドレー

・Cheers!デリシャスパーティ♡プリキュア

・Viva! Spark! トロピカル〜ジュ!プリキュア

・ミラクルっと♥Link Ring!

13 All for one Forever

14 fantastic dreamer

15 It’s so fine!

16 TOMORROW

17 Growing Up

18 大好きのSnowball

19 タビノシルベ

20 Million Smile

OPENING SE01 永久味方宣言02 Happy Magic03 有頂天04 ソノサキヘ05 コレカラ06 ぐるぐるコンティニュー07 きっとショコラ08 好き嫌いニュービート09 ピンクトルマリン10 レッツゴー!!ライダーキック 〜Exercise Version〜11 World Is Mine!12 プリキュア主題歌メドレー・Cheers!デリシャスパーティ♡プリキュア・Viva! Spark! トロピカル〜ジュ!プリキュア・ミラクルっと♥Link Ring!13 All for one Forever14 fantastic dreamer15 It’s so fine!16 TOMORROW17 Growing Up18 大好きのSnowball19 タビノシルベ20 Million Smile

関連リンク ◆Machico オフィシャルサイト

◆Machico 音楽情報サイト ◆Machico 音楽情報サイト

ショートMCをはさみ、「みなさん、有頂天になる準備はできていますか〜!?」と、タオルを手に新曲「有頂天」を投下。さらに「ソノサキへ」とアッパーソングを続けた。客席を指さしながら「コレカラ」を歌い上げると、MCへ突入。今回の公演では特殊なカメラが設置され、後日、ライブの一部が「VR映像」として楽しめるとのこと。「どの曲が選ばれるのか、お楽しみに!」と笑顔で語っていた。ここからは「カワイイゾーン」。ピンクのペンライトが光るなか「ぐるぐるコンティニュー」を歌唱すると、クルリと一回転しながら「きっとショコラ」、さらに猫のポーズをとりながら「好き嫌いニュービート」をキュートに、最後はキレのあるダンスとともに「ピンクトルマリン」を歌唱した。ゾーンに突入する前に「最後まで自我を保っていてくださいね」と、客席にいたずらっぽく笑いながらお願いしていたMachico。あまりのキュートさに思考が停止してしまっていることを心配しつつ(笑)、「ここまで一気に歌ってきたし、ついてきてくれているみんなも、お腹が空いてきませんか〜?」とファンに語り掛ける。4月にリリースした「Growing Up」リリースイベントの楽屋で、人気スパゲティーチェーン『スパゲッティーのパンチョ(通称『パンチョ』)』を食べた際、その美味しさに感動したMachico。その後、ことあるごとに『パンチョ』の名前を出し、勝手に(笑)応援していたところ、『パンチョ』の“偉い人”・パンチョ大王に直談判してコラボが実現したそう。というわけで、「パンチョ大王公認・非公式応援ソング(パンチョ大王公認)」を初披露! 客席もオレンジ色のペンライトで応え、場内は『パンチョ』色に染まった。場内が盛り上がったところで、さらにオーディエンスを興奮させたのが「ニチアサソングメドレー」。東映公式YouTubeチャンネル「せんたいライダーKidsチャンネル」にて公開となった「レッツゴー!! ライダーキック〜Exercise Version~」、スーパー戦隊の楽曲初参加を果たした「World Is Mine!」、そして「Cheers!デリシャスパーティ♡プリキュア」、「Viva! Spark!トロピカル〜ジュ!プリキュア」、「ミラクルっと♥Link Ring!」と、作品ファンにも刺さるナンバーのオンパレード。「勢いのまま走りまくれるセトリを目指した」というMachicoの言葉どおり、アツく、胸がときめく楽曲を次々に披露した。子ども心を沸き立たせることに成功し、ここからラストスパート! 真っ赤に染まったステージで、こぶしを突き上げながら『映画プリキュアオールスターズF』挿入歌「All for one Forever」ソロバージョンを初披露すると、『この素晴らしい世界に祝福を!』関連楽曲を立て続けに歌唱。青いペンライトに照らされて「fantastic dreamer」、タオルを振り回しながら「It's so fine!」、さらに「TOMORROW」で飛び跳ねつつ、早くも本編最後のナンバー「Growing Up」。コール&レスポンスがバッチリきまり、親指をビシッと立てる「グッドポーズ」とともに締めた。すぐさまアンコールが鳴り響くなか、場内に突如ヒーローショーのお姉さん風(?)ナレーションが流れる。Machicoはどうやら本編で力を使い切ってしまったとのこと。「みんなの応援があれば、パワー全開のMachicoちゃんが戻ってくるはずよ!」というお姉さんの声に、間髪入れず「Machicoコール」が沸き起こった。オーディエンスの温かい声援に応え、Machicoが登場! 「攻めたアレンジをしたら、胴の部分しか残りませんでした(笑)」というライブTシャツのアレンジ衣装姿で、寒くなってきた季節にピッタリの「大好きのSnowball」を元気いっぱいに歌唱。さらに6月に配信された「タビノシルベ」を初披露した。アンコールでも全速力で走り抜け、最後は最上級の笑顔を見せながら「Million Smile」を歌い上げた。バンドメンバーと一緒に、客席をバックに記念撮影すると「2025年に初のアジアツアーを開催」といううれしいお知らせが! 上海、ソウル、香港での開催を予定しているとのことなので、要チェックだ。駆け抜けるように展開したステージもいよいよ終了の時間。客席にメッセージボールを投げ入れ、自分のスマホで客席に向けて動画を撮影したMachico。最後はライブ恒例、キツネポーズとともに「サラバダ!」のあいさつでライブを締めた。レポート:佐伯 敦史