1994年12月3日に初代PlayStationが発売されてから、30周年を迎えました。PlayStationは 記念モデル を発売するなどして30周年を盛大に祝っているのですが、30周年を迎えた2024年12月3日にPlayStation 5(PS5)向けに配信されたソフトウェアアップデートでは、PS5の起動画面が初代プレステのものになるというサプライズが隠されています。

a new PS5 update has brought back the original PS1 boot up screen and sounds to celebrate 30 years of PlayStation. You can also customize the home screen with sounds and designs from a variety of different PlayStation console generations pic.twitter.com/kMl7DjbfNL— Tom Warren (@tomwarren) December 2, 2024

here are all the sounds and designs from OG PlayStation, PS2, PS3, and PS4 pic.twitter.com/TpLWRC1qOj— Tom Warren (@tomwarren) December 2, 2024

The PS5 Is Getting The PS1's Iconic Boot-Uphttps://kotaku.com/ps5-update-ps1-boot-up-screen-ps2-30th-anniversary-ps3-1851711154Sony brings back original PlayStation boot screen with PS5 anniversary update - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/12/2/24311112/playstation-30th-anniversary-psx-boot-sequence-ps5-updateSony's PlayStation 30th anniversary PS5 update turns your console retro for a limited time | Eurogamer.nethttps://www.eurogamer.net/sonys-playstation-30th-anniversary-ps5-update-turns-your-console-retro-for-a-limited-time2024年12月3日に配信されたPS5のソフトウェアアップデートでは、PS5の起動画面が初代PlayStationのものになります。そのため、PS5のソフトウェアアップデートを自動更新にしているユーザーは、PS5を起動すると突如初代PlayStationの起動画面が流れるというサプライズを体験することができました。さらに、PlayStation30周年を記念して、ホーム画面をカスタマイズすることができる5つの新テーマも追加されています。新テーマの5つのうち4つは歴代PlayStationをベースとしたもので、残りひとつはPlayStationブランドそのものをベースとしたデザインになっています。話題になっているPS5の起動画面はこんな感じ。最初に初代PlayStationの起動画面が流れ、30周年を祝うロゴが表示されたのち、PS5のホーム画面が表示されます。The PS5's New PS1 Boot Up - YouTube新テーマは設定画面の最上部にある「PlayStation 30th Anniversary」という設定項目から選択可能。歴代モデルのテーマを選んだ場合、操作時のサウンドエフェクトが歴代PlayStationのものに変わるというおまけ付きです。各テーマの見た目は以下の通り。PlayStation30周年記念初代PlayStationPS2PS3PS4なお、この初代PlayStationの起動画面や新テーマは期間限定であり、そのうち使用できなくなる模様。海外ゲームメディアのKotakuは「歴代PlayStationのテーマに切り替えるまで、古いPlayStationのサウンドエフェクトが脳にどれだけ焼き付いているのか、そして何年も(何十年も?!) 経った今でもどれほど懐かしく感じられるのか気づきませんでした」「高価なゲーム機をもう少し楽しんでもらうための良い方法なのに、ソニーはなぜこの機能を削除してしまう予定なのかわかりません」と言及。テクノロジーメディアのThe Vergeは、初代PlayStationの起動画面で流れる「ブイーーーン」という特徴的な音を文字で表現しながら、「30代以上の人たちにとって心地よい音がいくつかあります。ダイヤルアップインターネットの音や、MSN Messengerの新着メッセージのジングルなどです。こうした懐かしい音のほとんどは新しいものに置き換えられたり、時と共に忘れ去られたりしますが、PlayStationは30周年記念に初代PlayStationのあの音を復活させました」と記しています。なお、PlayStationは歴代モデルでリリースされてきた数々の名作のワンシーンをフィーチャーした30周年記念動画も公開しています。30年の感謝を込めて|PlayStation® - YouTube