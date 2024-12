JTは12月10日より順次、加熱式たばこ用デバイス「プルーム・エックス・アドバンスド」のカラーバリエーション「SPECIAL EDITION RED BY ORA ITO」を、CLUB JTオンラインショップ及び全国のPloom Shop、コンビニエンスストア等にて数量限定で発売する。プルーム・エックス・アドバンスド「SPECIAL EDITION RED BY ORA ITO」「SPECIAL EDITION RED BY ORA ITO」は、グローバルに活動するフランス国籍のデザイナー「Ora Ito」とのコラボレーションにより誕生した特別な一台。2024年3月に一部の販売チャネルにて販売したところ好評だったことから、販売チャネルを拡大のうえ再発売することに。12月10日より順次、CLUB JTオンラインショップ及び全国のPloom Shopにて、数量限定で販売される。価格は1,980円。

プルーム・エックス・アドバンスド「ファブリック・バックカバー」と「ファブリック・キャリーケース」オライトレッドカラーまた、再発売を記念して、「プルーム・エックス・アドバンスド」の関連アクセサリーである「ファブリック・バックカバー」(1,480円)と「ファブリック・キャリーケース」(2,480円)から「オライトレッド」カラーもラインアップ。プルーム・エックス・アドバンスド「Ploom SPECIAL EDITION RED BOX」さらに、「SPECIAL EDITION RED BY ORA ITO」にオライトレッドのアクセサリー2種を同梱した限定ボックス「Ploom SPECIAL EDITION RED BOX」も企画。12月10日より数量限定で発売される。価格は5,940円。