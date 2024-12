【Project:MEMORY CARD】12月3日 発表

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは12月3日、プレイステーションと音楽ユニット・YOASOBIがコラボレーションした30周年記念プロジェクト「Project:MEMORY CARD」を発表した。

本日12月3日で初代プレイステーションが発売されて30周年を迎えた。このプロジェクトでは「記憶を消してもう一度やりたいゲーム」をテーマに寄せられたエピソードがYOASOBIの書き下ろし楽曲の原作となる。投稿したいエピソードは、Xにてハッシュタグ「記憶を消してもう一度やりたいゲーム」をつけて投稿することができる。

YOASOBI公式Xでは動画が公開され、プレイステーションと同い年であるYOASOBIのAyaseさんが「記憶を消してもう一度やりたいゲーム」のエピソードを披露している。

