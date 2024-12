スマートフォンやデジタルオーディオ端末などのアクセサリーブランド「Premium Style」を展開する「PGA」

PGAから、好きなケースに挟むだけでスマートフォンをショルダータイプにできる、「ストラップホルダー付ショルダーストラップ」の平紐タイプが発売されています!

PGA「ストラップホルダー付ショルダーストラップ」平紐タイプ

価格:各1,956円(税込)

耐荷重:3kg

販売場所:Dtimes公式通販『Dtimes Store』など

※手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります

お気に入りのケースに挟むだけで、快適なショルダータイプに切り替えできる「ストラップホルダー付ショルダーストラップ」

肩にくい込みにくい平紐タイプで、コーディネートの一部にもなりそうです。

スマートフォンにストラップホールがなくても、付属の「ストラップホルダー」をケースに挟めば、ストラップを取り付け可能。

最長140cmの長さ調整ができて、ネックストラップとしても使えます。

また、スマホの向きを調整できる松葉紐付きで、ストラップホール付きケースにも対応。

カラーバリエーションも豊富で、好みに合わせて選べます!

ブラック

どんなコーデでも合わせやすいブラック。

シーンを選ばず使えるカラーです。

ネイビー

大人っぽくおしゃれに使えるネイビー。

長さを調節すれば、ネックストラップとしても使えます☆

グレー

シックな雰囲気のグレー。

程よい明るさが使いやすいカラーです!

ベージュ

ベージュは優しい雰囲気がおしゃれ。

オフでも使いたくなるショルダーストラップです。

ピンク

ガーリーなカラーのピンク。

淡い色合いで、スマートフォンをオシャレに肩から下げられます☆

平紐で肩に食い込みにくいのが嬉しい、スマホ用ショルダーストラップ。

PGAの「ストラップホルダー付ショルダーストラップ」平紐タイプは、Dtimes公式通販『Dtimes Store』などにて販売中です!

