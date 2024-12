ハウスジーメンは、2025年4月に施行される「省エネ基準適合義務化」「4号特例縮小」等により、住宅事業者において高まる設計・施工リスクに対応するため、新築住宅かし保険において3つの補償オプションサービスの認可を国土交通大臣より取得し、2024年11月28日より提供中です。

ハウスジーメン「補償オプション」

ハウスジーメンは、2025年4月に施行される「省エネ基準適合義務化」「4号特例縮小」等により、住宅事業者において高まる設計・施工リスクに対応するため、新築住宅かし保険において3つの補償オプションサービスの認可を国土交通大臣より取得し、2024年11月28日より提供中。

■等級2以上の耐力性能補償

補償内容 :引渡後に構造計算に誤りがあることが

分かった場合など、事前に住宅取得者と約束した等級2以上の耐力性能の未達が引渡後に発覚した際に、その是正に必要となる費用を補償

支払限度額 :新築住宅かし保険の基本保険金額

(戸建住宅は2,000〜5,000万円、

共同住宅は2,000万円/戸)と同額

加算保険料 :4,200円

対象建物 :戸建住宅と1,000m2未満の小規模共同住宅追加検査・提出書類等:なし

(注)共同住宅の加算保険料は、住棟単位で適用します。

■省エネ性能補償

補償内容 :引渡後に省エネ計算に誤りがあることが分かった場合など、事前に住宅取得者と約束した省エネ性能の未達が引渡後に発覚した際に、その是正に必要となる費用を補償

支払限度額 :2,000万円

加算保険料 :3,800円

対象建物 :戸建住宅と1,000m2未満の小規模共同住宅追加検査・提出書類等:なし

(注)共同住宅の支払限度額と加算保険料は、住棟単位で適用します。

■結露補償

補償内容 :断熱材が適切に施工されておらず、壁内結露が生じた場合など、断熱材や通気層などの施工不良に起因して

壁内・小屋裏における内部結露による損害を補修するために必要となる費用を補償

支払限度額 :500万円

加算保険料 :2,200円

対象建物 :戸建住宅と1,000m2未満の小規模共同住宅追加検査・提出書類等:なし

(注)共同住宅の支払限度額と加算保険料は、住棟単位で適用します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 耐力性能・省エネ性能などの未達リスクをカバー!ハウスジーメン「補償オプション」 appeared first on Dtimes.