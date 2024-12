色鮮やかなリボンモチーフ！ロイスダール「リュバニーショコラ」

ロイスダールは2025年度のバレンタイン商品として、可愛さ溢れた3種のリボンをモチーフにしたショコラ「リュバニーショコラ」を2025年1月下旬より全国のロイスダール店舗にて発売。

ロイスダール「リュバニーショコラ」

販売期間:2025年1月下旬頃より

販売場所:全国のロイスダール店舗

(※一部お取り扱いのない店舗もあります。

また店舗によりお取り扱い商品および販売開始期間が異なります。)

ロイスダールは2025年度のバレンタイン商品として、可愛さ溢れた3種のリボンをモチーフにしたショコラ「リュバニーショコラ」を2025年1月下旬より全国のロイスダール店舗にて発売します。

色鮮やかな大きなリボンとリボンのカラーに合わせた3種のフレーバー「フレーズ」「チョコミント」「キャラメル」が楽しめます。

◆【NEWアイテム】リュバニーショコラ

可愛い!が溢れ出すリボンのショコラ。

色鮮やかな「リボン」をモチーフにした3種のショコラ。

リボンの可愛さがバレンタインの特別な時間をより鮮やかに演出します。

お好みのパッケージで、お好みのフレーバーで楽しみ方も広がります。

・リュバニーショコラ フレーズ

4個入り 1,350円(本体価格:1,250円)

フランボワーズのショコラやイチゴのフリーズドライパウダーを使用したショコラなどイチゴの美味しさがギュッと詰まった詰め合わせです。

リュバニーショコラ フレーズ4個入り

・リュバニーショコラ チョコミント

4個入り 1,350円(本体価格:1,250円)

ミントのフィリングをミルクチョコレートでコーティングしたショコラや、ミントの絞りをあしらったショコラなど、ミントが香る爽やかな詰め合わせです。

リュバニーショコラ チョコミント4個入り

・リュバニーショコラ キャラメル

4個入り 1,350円(本体価格:1,250円)

キャラメルガナッシュ入りショコラや、シンプルなキャラメルショコラなどキャラメルのくちどけの良さを楽しめる詰め合わせです。

リュバニーショコラ キャラメル4個入り

