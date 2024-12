予約投稿までを完全自動化！SXラボ「AIブログマーケティング」

SXラボは、SEOの専門知識がなくても効果的なコンテンツSEO対策が可能な「AIブログマーケティング」の提供を開始しました。

このサービスは、中小企業や忙しい個人ブロガー向けに、WordPressと連携してSEO記事の作成から予約投稿までを完全自動化するSEO支援ツールです。

SXラボ「AIブログマーケティング」

「AIブログマーケティング」はキーワードを入力するだけでSEOのノウハウに基づいたコンテンツを自動生成し、WordPressへ予約投稿を実現。

安価かつ手離れがよいSEO対策が可能に。

■導入のメリット

「AIブログマーケティング」はライター費用やSEO専門家への依頼費用を大幅に削減し、SEO対策の効果を最大化します。

費用を抑えながらも、毎日記事を投稿し続けるため、検索エンジンの評価対策にも繋がります。

一般的なSEO対策会社では5,000文字の記事の作成費用は30,000円〜80,000円が相場ですが、「AIブログマーケティング」のスタンダードプランの場合、33,000円定額で、毎日SEO対策記事を作成するため、96%のコスト削減が可能。

人手を活用して文章の校正を行うコンサルティングプランでも、220,000円となるため、76%の費用削減に繋がります。

オプションでSNS連動とGoogle連携も可能です。

■「AIブログマーケティング」の主な3つの特徴

1. 「簡単」キーワードを決めるだけで自動記事作成

記事の生成は、キーワードを選択するだけで、AIがそのキーワードに基づいたSEO対策記事を作成します。

なので、空いた時間を別案件や趣味にも費やせます!

2. 「修正OK」生成記事は投稿前に編集可能

記事は(※)3日先に予約として下書きが作成され、文章をお好みに編集することができます。

Webサイトの安定した更新が可能になり、投稿時刻も設定可能。

また、記事の品質を管理まで手離れさせたい場合には、記事内容の校正オプションや、記事と画像のライター校正作業代行を含んだコンサルティングプランも提供しています。

(※スタンダードプラン以上の場合)

3. 「事細かく設定」曜日ごとにキーワード設定が可能!

曜日ごとに最大3つのキーワードを設定することで、SEO戦略に一貫性を持たせ、中長期的なSEO効果が期待できます。

1週間(7日分)の最大合計21キーワードをはじめに一度設定すれば、あとは「AIブログマーケティング」が半永久的に記事の作成を行います。

■プランとオプション価格

ニーズに合わせた3つの基本プランを用意。

● ビギナープラン

○ 月額9,900円(税込)

○ 週2回自動投稿

● スタンダードプラン

○ 月額33,000円(税込)

○ 毎日投稿

● AIブログコンサルティングプラン

○ 月額220,000円(税込)

○ 毎日投稿

○ 専任コンサルタントが伴走し、貴社のAIブログ集客をサポート。

ビジネスシーンに合わせたオプションもあります。

◎SNS連携オプション

○ 月額33,000円(税込)

○ Instagram・FACEBOOK・X(旧Twitter)と連動可能

○ 毎日SNSに自動連携投稿

◎MEO連携オプション

○ 月額22,000円(税込)

○ googleビジネスプロフィールに投稿可能

○ 店舗ビジネスの方に!

◎サイト分析診断

○ 11,000円(税込) 1回毎

○ アクセスの流入状況

○ キーワード選定に

