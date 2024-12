携帯電話やデジタルオーディオ端末等のアクセサリー商品を企画・製造・販売まで手掛けるスマートフォンアクセサリーブランド「PGA」

今回は、3.5mmステレオミニプラグに対応したイヤホン延長ケーブルを紹介します!

PGA 3.5mmステレオミニプラグ対応「イヤホン延長ケーブル」

販売場所:Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店など

3.5mmステレオミニプラグ付きのケーブルを延長できる「イヤホン延長ケーブル」が、PGAから登場。

サビや信号劣化を防止する、金メッキ端子が使用されています。

ブラックとホワイトがあり、どちらもベーシックで使いやすいカラー。

用途に合わせて長さも選べます!

イヤホン延長ケーブル

色:ブラック、ホワイト(3.0mはブラックのみ)

ケーブルの長さ:1.0m、2.0m、3.0m

イヤホン・ヘッドホンなどの、3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長するケーブル。

金メッキ端子を使用することで、サビや信号劣化を防止しています。

長さは少し延長したいときに便利な1.0mから

使いやすい2.0m

長距離の配線にうれしい3.0mの3種類です!

イヤホン延長ケーブル(やわらかソフトケーブル)

色:ブラック、ホワイト(3.0mはブラックのみ)

ケーブルの長さ:1.0m、2.0m、3.0m

取り回しがしやすく、断線に強いやわらかケーブルを採用した、イヤホン延長ケーブル。

金メッキ端子なので、サビや信号劣化を防ぎます。

ケーブルの長さは持ち運びに便利な1.0mのほか

2.0mに

長い距離の延長に便利な3.0mの3種類です!

2つのカラーと3つの長さから選べる、3.5mmステレオミニプラグ付きケーブル用延長ケーブル。

PGAの「イヤホン延長ケーブル」は、Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店などで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 3.5mmのステレオミニプラグに対応!PGA「イヤホン延長ケーブル」 appeared first on Dtimes.