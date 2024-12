BTS・JUNG KOOK、Disney+で映画『JUNG KOOK：I AM STILL』のシリーズ版が本日（12月3日）配信開始

ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKの輝く瞬間がDisney+で公開される。

【写真】JUNG KOOK、デートのお相手は?

本日(12月3日)17時にドキュメンタリーシリーズ『<JUNG KOOK:I AM STILL>THE ORIGINAL』がDisney+で配信される。

同シリーズは、今年9月に世界同時公開された同名の映画に未収録曲と未公開シーンを加えたもので、映画より約55分長く、3つのエピソードで構成されている。JUNG KOOKの未公開インタビュー、1stソロフルアルバム『GOLDEN』の制作の裏側、“R&Bキング”アッシャーとのコラボなどが見られる。

(写真=BIGHIT MUSIC)BTS・JUNG KOOK

また、去る2023年11月に開催された『GOLDEN』のリリース記念ファンショーケース「Jung Kook ‘GOLDEN’ Live On Stage」がフルバージョンで収録された。

収録曲『Closer to You(feat. Major Lazer)』『Yes or No』『Please Don't Change(feat. DJ Snake)』『Hate You』『Shot Glass of Tears』をはじめ、2020年にリリースしたソロ曲『Still With You』のステージを鑑賞できる。

映画『JUNG KOOK:I AM STILL』は歴代最高の興行成績を記録し、JUNG KOOKの並々ならぬ人気が証明された。世界で約138万人の観客を動員し、今年公開された音楽映画のうち最高の興行成績を記録した。

特に、日本だけで約30万人の観客を動員する大きな成果を上げた。これは日本で公開されたK-POPソロアーティストの映画のうち、歴代最高の成績だ。今年日本で上映された韓国映画のなかでも最高の成績を残している。

なお、ドキュメンタリーシリーズ『<JUNG KOOK:I AM STILL>THE ORIGINAL』は、Disney+で本日(12月3日)17時から配信開始予定だ。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』(Mnet)シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、多数の大手芸能事務所からオファーを受けた(現在所属するBig Hitエンターテインメント・現HYBEもそのうちの1つ)。本人は、「事務所見学の際にRMのラップに感銘を受けて入社を決意した」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。