◆Ado、アメリカ生活を告白

【モデルプレス=2024/12/03】歌手のAdoが12月2日、自身の公式X(旧Twitter)を更新。11月からアメリカで生活していることを明かした。Adoは、「めちゃくちゃ今更なんですが11月頭からアメリカで生活しています」と突然告白。英語でも「I have been in the US since November, after all this time. But I still can't speak. What on earth am I doing here?(11月からずいぶん長い間アメリカにいます。でもまだ話せません。一体私はここで何をしているのでしょうか?)」と、言語の壁に悩んでいることを明かした。

めちゃくちゃ今更なんですが11月頭からアメリカで生活しています

I have been in the US since November, after all this time. But I still can't speak. What on earth am I doing here? — Ado (@ado1024imokenp) December 2, 2024

Maybe I'll do a live stream where I speak only English. I have make a script! (I can't speak without a script!) — Ado (@ado1024imokenp) December 2, 2024

その後の投稿では「But my listening is better than before and I can shop alone. Maybe(でも、以前よりは聞き取りやすくなったし、一人で買い物もできるようになりました。多分)」と徐々に成長していることを報告。また、英語でのライブストリーム配信をしたいこともつづっていた。この投稿にファンからは、「海外生活頑張ってください!」「全然気が付かなかった」「応援しています」「体調に気をつけて頑張って!」「英語話すAdoちゃん楽しみです」と反響が寄せられている。