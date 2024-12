サスティナブルな宝石！めのや「出雲型勾玉」

めのやは、京セラが独自の宝石合成技術により開発したラボグロウン宝石を用いた「出雲型勾玉」の予約販売を2024年11月22日(金)に開始しました。

受注期間は2025年1月13日(月・祝)までとなります。

めのや「出雲型勾玉」

【ラボグロウンとは】

近年、ジュエリーの選択肢に“ラボグロウンダイヤモンド”が市場として確立されているように、「合成」と呼ばれ天然物と比較される時代は、多様な価値観が溢れる現代において過去になりつつあります。

そういった時代の変化や昨今のサスティナブルに対する新しい価値観がクレサンベールを筆頭にした人工石の人気を後押ししていると言えます。

今回リリースされる5種はいずれも育った環境が天然とは違う人工石です。

“模造宝石”とは一線を画すその人工石は、最高の宝石が生まれる理想的な環境を追及し、時間をかけて丹念に結晶を成長させて創りだされており、現代に新しい宝石の価値を見出しています。

【製品概要】

通常、ジュエリー用のカットを施して流通させるものを勾玉へ加工。

ジュエリー以外への採用は過去にいくつかありますが、勾玉は史上初めてです(同社調べ)。

京セラが培ってきた世界に誇る技術力、そして同社が守り伝えてきた出雲型勾玉が持つ優美な形を掛け合わせる事で、日本ならではの伝統的な美しさを実感出来ます。

【予約販売概要】

販売期間 :2024年11月22日(金)〜2025年1月13日(月・祝)

※本製品は上記予約期間中での完全受注生産での販売となります。

お渡し予定日:2025年3〜4月予定

販売場所 :日本全国の「めのや」直営店(AnahitaStones、からさで)及び「めのや」ECサイト( https://www.anahita-style.com/ )

各石説明

価格表

