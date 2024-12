PayPay年末感謝祭！セレクション西新井店「最大20％＋最大10％戻ってくるキャンペーン」

セレクション西新井店では、既に2024年11月15日(金)より実施されている足立区キャッシュレス決済還元事業の「使えるアプリが4つになった!最大20%戻ってくるキャンペーン」を実施。

セレクション西新井店「最大20%+最大10%戻ってくるキャンペーン」

セレクション西新井店では、既に2024年11月15日(金)より実施されている足立区キャッシュレス決済還元事業の「使えるアプリが4つになった!最大20%戻ってくるキャンペーン」を実施します。

加えて東京都が2024年12月11日(水)より実施する「もっと!暮らしを応援TOKYO元気キャンペーン」で対象のQRコードauPAY、d払い、PayPay、楽天ペイで決済額の最大10%のポイントが還元される為、「足立区×東京都」のキャンペーン併用で“最大20%+最大10%”が対象のキャッシュレス決済で戻ってきます。

足立区のキャンペーンは、4決済すべて利用すると最大20,000円相当付与、東京都のキャンペーンは4つのQRコード決済すべて利用すると最大12,000円相当付与されます。

更に楽天ペイははじめてお支払いの方はチャージ払いで最大20%還元(期間中上限500ポイント)還元されます。

足立区と東京都のキャンペーンが重なる期間は2024年12月11日〜25日までです。

もっと暮らしを応援TOKYO元気キャンペーン

楽天Pay初めての方は全員に最大20%還元

またセレクション松戸店とセレクション西船橋店では2024年年末感謝祭でPayPayクーポンを実施。

期間が2024年12月1日から12月31日まで、「PayPay」で支払うと、支払金額が5,000円(税込)以上でPayPayポイント最大500ポイント戻ってきます。

(付与上限:最大500円相当/回、最大1,000円相当/期間)※クーポンは事前に取得が必要。

これを機会にぜひセレクションを利用ください。

500ポイント戻ってくるPayPayクーポン西船橋

500ポイント戻ってくるPayPayクーポン松戸

■足立キャンペーン詳細

https://adachi-cashless.jp/

■キャンペーン期間

2024年11月15日(金)〜2024年12月25日(水)予定

■東京都キャンペーン詳細

https://kurashisupport2.metro.tokyo.lg.jp/

■キャンペーン期間

2024年12月11日(水)0時00分〜12月27日(金)23時59分予定

■セレクション西新井店

所在地 :東京都足立区関原3ー12ー11ファーストアベニュー1階

営業時間:9時〜21時 電話:03ー6806ー3651

■セレクション松戸店

所在地 :千葉県松戸市松戸新田418-5

営業時間:9時〜21時30分 電話:047-382-5190

■セレクション西船橋店

所在地 :千葉県船橋市印内町579-1

営業時間:9時〜22時30分(土日は22時00分閉店) 電話:047-420-3840

