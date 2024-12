アニメ、ゲーム、マンガなどのオタクのみんなが集う！Topital

いつものデザイン屋さんは、オタク向けフォーラム「Topital(トピタル)」のユーザー数拡大を目指し、クラウドファンディングを「CAMPFIRE」にて11月26日(火)より開始しました。

いつものデザイン屋さん「Topital(トピタル)」

プロジェクト名: オタクのみんなが集うフォーラム

「Topital(トピタル)」を広めたい!

期間 : 2024年11月26日(火)〜2025年1月15日(水)23:59

■特徴

1. 安心して交流できる

匿名ではないため、どんな人とやり取りしているのかが分かりやすく、不安なく交流を楽しめます。

2. ハッシュタグでトピックをすぐ見つけられる

興味のあるトピックはハッシュタグで簡単に検索可能!

今どんな話題が盛り上がっているかも見つけやすく、流行りをすぐにキャッチできます。

3. いいね機能でお気に入りを簡単保存

気になるトピックには「いいね」をポチッとして、後から見返せるように保存しておくことができます。

■リターンについて

1,000円:感謝の気持ちを込めて、お礼のメッセージが送られます。

3,000円:Topitalのマスコットが載ったグッズをお届けします。

・缶バッジ1種類

・ステッカー5種セット(包装サイズ 約10cm×15cm)

5,000円:Topitalサイト内に、支援者様のお名前(ニックネーム)を掲載します。

