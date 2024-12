Apple社員が「Appleは個人用iCloudアカウントや仕事以外で使用するデバイスを通じ、社員を監視している」として、Appleを訴えました。Employee lawsuit accuses Apple of spying on its workers | Semaforhttps://www.semafor.com/article/12/02/2024/employee-lawsuit-accuses-apple-of-spying-on-its-workers

An Apple employee is suing the company over monitoring employee personal devices | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/12/02/an-apple-employee-is-suing-the-company-over-monitoring-employee-personal-devices/現地時間の2024年12月1日(日)にカリフォルニア州の裁判所に提出された訴訟では、Apple社員は個人のプライバシーの権利を放棄するよう求められており、Appleは社員が自宅にいる時や勤務時間外でも、「物理的、動画、電気的な監視を行うことができる」と主張しています。原告側はこれらの要件がカリフォルニア州法に違反していると主張しました。訴訟を起こしたのはApple社員のアマール・バクタ氏で、同氏は2020年からAppleの広告技術部門で働いているとのこと。訴状には、Appleがプライバシーポリシーを利用してバクタ氏の就職の可能性を損なったこともあるそうです。例えば、Appleはバクタ氏に対してデジタル広告に関する公の場での講演を禁じ、Appleでの職務に関する情報をビジネスSNSのLinkedin上から削除するよう強制してきたと記されています。訴状には「Apple社員にとって、Appleのエコシステムは壁で囲われた庭園ではなく監獄です。勤務中であっても勤務外であっても、従業員はAppleの監視下に置かれたパノプティコンです」と書かれています。この訴訟に対して、Appleは「すべての従業員は賃金、労働時間、労働条件について話し合う権利があり、これは当社の業務行動方針の一部であり、全従業員が毎年研修を受ける内容でもあります」と述べ、原告側の主張に反対する意を示しました。バクタ氏の弁護を担当するのは法律事務所Baker Dolinko&Schwartzのクリス・ベイカー氏とOutten&Goldenのジャハン・サガフィ氏。ベイカー氏は、大手テクノロジー企業に対して違法な雇用方針を理由に訴訟を起こしていることで知られる弁護士で、テクノロジー業界におけるセクハラ問題として注目を集めたUber元従業員のスーザン・ファウラー氏の弁護人も務めた人物です。サガフィ氏はUberに対する大規模な集団訴訟で和解を勝ち取った実績のある人物。原告側は、Appleの方針により従業員は仕事と家庭生活をデジタル的に融合するよう促されており、その結果、Appleは従業員が仕事以外でも何をしているか簡単に把握できるようになってしまっていると主張しています。例えば、Appleは従業員に対して仕事ではApple製品のみを使用するよう義務付けています。しかし、Appleは会社保有のデバイスに制限を設けているため、ほとんどの従業員は結局自前のAppleデバイスを使用することになるそうです。社員が自前のデバイスを仕事で使用する場合、個人のiCloudアカウントを使用する必要があり、リアルタイムの位置情報などデバイス上の動作をすべて会社側が確認できるようにするソフトウェアをインストールする必要があります。また、Appleの機密ポリシーには「Appleが管理または所有するiPhone、iPad、またはコンピューターで個人アカウントを使用する場合、デバイスに保存されているすべてのデータ(メール、写真、動画、メモなど)はAppleによる検索の対象になる」と明記されているそうです。社員はAppleからの監視を回避するために、会社所有のデバイスを使用し、仕事時には個人用のiCloudアカウントとは別のものを使用することもできます。しかし、訴状では「Appleは仕事用のiCloudアカウントを積極的に推奨していない」と記されています。なお、Appleの元従業員はこれまでにもAppleによる社員の監視に対して不満を訴えてきました。そのため、今回の訴訟について報じたSemaforは「今回の訴訟は、Appleの慣行と、このような慣行を認めているAppleの方針について、より詳細な情報を明らかにしてくれている」と記しました。