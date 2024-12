みやこリフォームでは、お風呂やキッチン、洗面、トイレと水回り4点について、「リフォーム営業・現場管理最強マニュアル」と、動画教材である「リフォーム営業・現場管理最強eラーニング」をリフォーム事業者向けに販売中です。

みやこリフォーム「リフォーム営業・現場管理最強eラーニング」

みやこリフォームでは、お風呂やキッチン、洗面、トイレと水回り4点について、「リフォーム営業・現場管理最強マニュアル」と、動画教材である「リフォーム営業・現場管理最強eラーニング」をリフォーム事業者向けに販売中。

リフォーム業界では、キッチンやユニットバスなど数多くのメーカー・機種の特徴を覚える必要があるだけでなく、戸建てやマンションなど物件タイプや、築年数によって現場状況が異なるため、それぞれに応じて適切な施工方法を選択する必要があります。

一方で、リフォーム業界では体系的にノウハウを蓄積するという慣習がなく、従業員教育に対して意識が希薄な会社も多く、学習意欲も高くない従業員も多いため、人が定着しにくい業界になります。

そのような課題を解決するため、みやこリフォームではまずは得意とする水回りリフォームの教本とeラーニングを制作されました。

「リフォーム営業・現場管理最強マニュアル」では、キッチンの構造や工事の流れなど基本の「キ」から、マニアックな器具の仕様や注意点、よくあるトラブル事例まで網羅的に記載されており、初心者からベテランまで幅広く対象としています。

また、「リフォーム営業・現場管理最強eラーニング」では、「リフォーム営業・現場管理最強マニュアル」を教材にして、著者である小川剣人自ら講義しています。

みやこリフォームでは、登録者2万人超のYouTubeチャンネル「みやこリフォームのリフォーム塾」を運営していることもあり、分かりやすく、簡潔な講義を展開しています。

特に、YouTubeのようにジェットカットを入れて、不要な間をカットすることでテンポがよく、短時間の講義を実現しています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post マニアックな器具の仕様も!みやこリフォーム「リフォーム営業・現場管理最強eラーニング」 appeared first on Dtimes.